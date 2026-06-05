고려아연, 호주 '리치몬드밸리 BESS 프로젝트' 전력망 연결 승인 획득

고려아연(1,265,000원 ▼51,000 -3.88%)은 호주 자회사 아크에너지를 통해 추진 중인 초대형 친환경 에너지 사업 '리치몬드 밸리 태양광·배터리 에너지 저장장치(BESS) 프로젝트'가 호주 연방정부 환경영향평가 승인에 이어 전력망 연결 승인까지 획득했다고 5일 밝혔다.

고려아연에 따르면 아크에너지는 최근 호주 송전망 사업자인 트랜스그리드와 전력시장 운영기관 AEMO로부터 전력망 연결 승인을 획득했다. 회사 관계자는 "이번 승인은 리치몬드 밸리 프로젝트가 호주 전력망에 안정적으로 연결·운영되기 위한 핵심 절차를 통과했다는 의미"라며 "사업 추진에 더욱 속도를 낼 수 있게 됐다"고 설명했다.

리치몬드 밸리 프로젝트는 호주 뉴사우스웨일스 북동부 리치몬드 밸리 지역 내 머틀 크리크 인근에 저장 용량 2200MWh(메가와트시)·출력 용량 275MW 규모의 장주기 BESS와 함께 200MW급 태양광발전소를 구축하는 대규모 신재생에너지 인프라 사업이다. 이는 서울시 일반 가정 약 7400가구가 한 달 동안 사용하는 전력량에 해당한다. 전기차 배터리로 환산하면 테슬라 모델Y 약 2만6000대 수준이다.

특히 리치몬드 밸리 프로젝트는 아크에너지가 직접 개발과 건설, 운영 등 전 과정을 담당하는 빌드-오운-오퍼레이트(Build-Own-Operate) 방식의 첫 대규모 신재생에너지 프로젝트이기도 하다.

고려아연 관계자는 "리치몬드 밸리 프로젝트 외에도 호주에서 다양한 신재생에너지 사업을 추진하고 있는 아크에너지가 호주 내 주요한 신재생에너지 사업자로서 입지를 공고히 해 나가고 있다"고 말했다.