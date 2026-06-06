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유재석 만난 젠슨 황, 춤까지 췄다..."어제 못 간 노래방, 유퀴즈로"

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유재석 만난 젠슨 황, 춤까지 췄다..."어제 못 간 노래방, 유퀴즈로"

배한님 기자
2026.06.06 19:35
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유재석(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 6일 서울 성북구 한국가구박물관에서 유 퀴즈 온 더 블럭 촬영을 하고 있다. /사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 인스타그램
유재석(왼쪽)과 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 6일 서울 성북구 한국가구박물관에서 유 퀴즈 온 더 블럭 촬영을 하고 있다. /사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 인스타그램

젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 '유 퀴즈 온 더 블럭' 촬영에서 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 노래 '골든(Golden)'에 맞춰 춤을 추는 등 한국 사랑을 뽐낸 것으로 전해졌다.

6일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 인스타그램에는 황 CEO의 촬영 현장 사진과 함께 '젠슨 황♥유퀴즈'라는 글이 게시됐다.

사진 속 황 CEO는 진행자인 유재석을 만나 대화를 나누고 있었다. 황 CEO는 트레이드 마크인 가죽 재킷을 입고 있었다. 촬영은 서울 성북구 한국가구박물관에서 진행된 것으로 알려졌다. 이날 촬영분은 오는 10일 방송될 예정이다.

젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 케이팝 데몬 헌터스 노래에 맞춰 춤을 추고 있다. /사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 인스타그램
젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 케이팝 데몬 헌터스 노래에 맞춰 춤을 추고 있다. /사진=tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 인스타그램

이어진 게시물에서 황 CEO는 케데헌 속 아이돌 '헌트릭스'의 곡 '골든'에 맞춰 신나게 춤을 추고 있었다. 해당 영상에는 '어제 못 간 3차 노래방, 유퀴즈로 왔습니다'라는 설명이 달렸다.

황 CEO는 지난 5일 서울 마포구 홍대에서 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께 '삼쏘(삼겹살+소주)' 회동을 한 후, 2차로 '치맥(치킨+맥주)'을 즐겼다. 당초 2차를 노래방으로 정했으나, 즉석에서 치킨집으로 변경된 것으로 알려졌다.

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안녕하세요. 증권부 배한님 기자입니다.

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