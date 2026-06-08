한온시스템 미국 캐리 공장, 포드 'Q1 인증' 받아

포드 Q1 깃발을 든 캐리 공장 임직원./사진제공=한온시스템

한온시스템(4,395원 ▼300 -6.39%)이 미국 오하이오주 캐리 공장이 올해 초 획득한 포드 자동차의 최고 품질 인증인 'Q1 인증'을 받았다고 8일 밝혔다.

2017년에 가동을 시작한 한온시스템 캐리 공장은 자동차용 HVAC(공조) 어셈블리를 주로 생산하며 미주 시장의 주요 거점 역할을 하고 있다. 한온시스템은 이번 캐리 공장의 인증으로 전 세계 주요 거점에 위치한 총 27개 공장에서 포드 Q1 인증을 획득하게 됐다.

포드의 Q1 인증은 품질, 납기, 제조 역량 등 전 분야에서 탁월한 성과를 거둔 우수 생산 공장에만 수여하는 포드 자동차의 최고 등급 공급업체 지정 마크다. 해당 인증을 받은 업체는 포드의 엄격한 제조 기준을 충족하는 신뢰할 수 있는 파트너로 인정받게 된다.

Q1 인증을 유지하기 위해서는 품질 성과, 제조 역량, 보증, 납기 등 핵심 성과 지표에서 종합 점수 85점 이상을 유지해야 하고 탄탄한 운영 시스템과 환경 기준까지 충족해야 한다. 인증을 획득한 협력사는 향후 포드의 신규 비즈니스 입찰 시 우선 공급업체 지위를 부여받는 등 장기적인 파트너십 기회를 얻게 된다.

브라이언 트루도 한온시스 미주 지역 비즈니스 그룹 총괄 부사장은 "자동차 업계에서 포드 Q1은 품질 우수성, 제조 경쟁력, 그리고 고객 만족을 상징하는 영예로운 증표"라며 "이번 인증은 고객의 요구 조건과 기준을 충족하기 위해 최선을 다한 캐리 공장 임직원들의 헌신 덕분"이라고 소감을 전했다.

성호석 캐리 공장장은 "캐리 공장은 포드를 지속 성장의 핵심 파트너로 소중히 여긴다"라며 "포드에 대한 우리의 약속을 상징하는 Q1 깃발을 자부심을 가지고 게양할 것이며, 앞으로도 고객에게 최고의 서비스를 제공하기 위해 지속적인 개선에 집중하겠다"고 강조했다.