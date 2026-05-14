KR-금양상선 전기 하이브리드 선박, 친환경 3등급 인증 획득

금양상선 하이브리드 추진 선박 3D 랜더링 이미지./제공=KR

KR(한국선급)과 금양상선이 친환경 선박 개발 기술 협력을 통해 개발한 하이브리드 추진 선박이 한국해양교통안전공단(KOMSA)으로부터 '친환경 선박 등급 3등급'을 획득했다고 14일 밝혔다.

이번 인증은 KR 등이 지난해 12월 체결한 '친환경 선박 개발 및 기술 협력을 위한 업무협약'을 바탕으로 이뤄낸 첫 번째 결실이다. 대형 선사가 아닌 국내 연근해 중소 선사 중 최초로 실제 운항 가능한 하이브리드 기술력을 공인받았다.

인증을 받은 선박은 기존 디젤 엔진 방식에서 탈피해 발전기와 추진전동기를 결합한 전기 하이브리드 추진 시스템(Electric Hybrid Propulsion)을 채택했다. 이는 운항 효율을 높이고 황산화물과 이산화탄소 배출량을 줄이는 차세대 친환경 기술이다.

연규진 KR 부사장은 "인증 획득은 KR과 중소 선사 간의 기술 협력이 실질 성과로 이어진 대표적 사례"라며 "중소 선사의 경쟁력 강화를 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다

박정국 금양상선 대표이사는 "정부의 친환경 선박 보급 활성화 정책에 발맞춰 중소 선사로서 나아가야 할 방향을 제시하고자 노력했다"며 "검증된 기술력을 바탕으로 친환경적이고 신뢰받는 운송 서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다.