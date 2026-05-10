[오늘 날씨] 겉옷 챙기세요…전국 일교차 15~20도

지난 6일 서울 용산구 이촌 한강공원을 찾은 시민들이 자전거를 타며 여유로운 시간을 보내고 있다. /사진=머니투데이 DB

일요일인 오늘(10일)은 일교차가 크겠다.

10일 기상청에 따르면 이날 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15~20도로 크게 벌어지겠다.

전국이 맑은 날씨라 낮에는 야외활동을 하기 좋지만, 일교차가 커 건강 관리에 유의해야 한다.

기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 아침 최저기온은 6~14도, 낮 최고기온은 21~27도로 예상된다.

주요 지역별 아침 기온은 △서울 10도 △인천 10도 △수원 9도 △춘천 8도 △강릉 13도 △청주 9도 △대전 9도 △전주 9도 △광주 8도 △대구 10도 △부산 12도 △제주 11도다.

낮 기온은 △서울 25도 △인천 23도 △수원 25도 △춘천 25도 △강릉 26도 △청주 26도 △대전 26도 △전주 26도 △광주 25도 △대구 26도 △부산 22도 △제주 21도다.

새벽부터 아침 사이에는 전남을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

강이나 호수, 골짜기 주변 도로에서는 안개가 더욱 짙게 나타날 가능성이 있어 교통안전에 유의해야겠다.