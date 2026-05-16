"음식 가지고 뭐해" 감튀 모임서 꼼지락...공룡 만들고 노는 MZ들, 왜?

[편집자주] '요즘 애들'이라는 말만으론 설명하기 힘든 변화가 곳곳에서 일어납니다. MZ세대의 '지금'은 어떨지, '오'늘의 '엠지'세대 이야기를 같이 들어보실까요.

경기 수원시 행궁동의 한 카페는 '쥬라기공원'을 컨셉으로 하고 있다. 매장 한가운데에 티라노사우르스 화석 모형이 비치돼 있는 모습./사진=김서현 기자.

"어릴 때 좋아하던 공룡을 다시 보니 반갑더라고요. 현실과 동떨어진 존재라는 점에서 묘한 위로를 받게 돼요."

지난 15일 경기 수원 행궁동의 한 공룡 콘셉트 카페에는 개장 직후부터 2030대 방문객들이 몰렸다. 카페 한가운데는 티라노사우루스의 실제 크기를 본뜬 화석 모형이 자리했다. 공룡을 주제로 한 디저트와 전시 공간 주변으로 사진을 찍는 손님들이 줄을 이었다.

최근 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 사이에서 공룡이 새로운 콘텐츠 키워드로 떠오르고 있다. 어린 시절 향수를 자극하는 동시에 현실과 동떨어진 '고생대 세계관'이 젊은 세대의 감성과 맞물리며 유행처럼 확산하는 모습이다.

이 카페의 대표 메뉴인 공룡 모양 디저트 '티라노미수'는 SNS(소셜네트워크서비스)에서 화제가 됐다. 독특한 모양 덕분에 X(엑스)에서는 조회수 2000만회를 돌파하며 인기를 끌었다.

에버랜드 사육사로 11년간 일한 경력을 바탕으로 카페를 운영 중인 조모씨(34)는 "영화 쥬라기공원에서 혈액 속 DNA를 복제해 공룡을 복원한 데서 공간 컨셉을 착안했다"며 "손님 중 2030세대의 비중이 70%에 달한다"고 말했다.

카페에서 판매하고 있는 티라미수. 티라노사우루스의 머리 모양을 본떴다./사진=김서현 기자.

MZ세대는 공룡을 단순 캐릭터보다 현실 도피형 콘텐츠에 가깝게 소비하고 있었다. 직장인 이모씨(26)는 "현실이 답답할 때 '공룡 밈'을 보면 이상하게 마음이 편해진다"며 "현실과 전혀 다른 시대의 존재라는 점에서 묘한 위로를 받는다"고 말했다. 직장인 장모씨(27)는 "어릴 때부터 공룡을 좋아했는데 옛날로 돌아간 듯한 향수가 느껴진다"고 말했다.

공룡 열풍은 온·오프라인에서 이어지고 있다. 최근 SNS와 온라인 커뮤니티에서는 '공룡 밈'이 유행처럼 번지고 있다. "모의고사? 오늘 사냥 안 갈 거야?" "스피노사우루스는 내가 이러길 원하지 않을 거야" 같은 식의 게시물이 공유되며 공감을 얻는 식이다.

또 낯선 사람들과 만나 감자튀김을 한데 부어 먹는 '감튀 모임'이 유행했던 패스트푸드점에서는 최근 감자튀김을 너겟과 조합해 공룡 모양을 만드는 '공룡 만들기'가 새로운 유행으로 번지고 있다.

너겟과 감자튀김으로 만들어진 공룡. 지난달 인스타그램을 중심으로 급물살을 타면서 '제2의 감튀모임'이라고 불렸다./사진=인스타그램 캡쳐.

공룡 관련 콘텐츠도 확산하는 추세다. 국립중앙과학관은 지난해에 이어 올해도 '공통령(공룡대통령) 선거'를 진행 중이다. 최근에는 국내 연구진이 발견한 신종 공룡 화석이 발견되면서 '둘리사우루스'라는 별칭으로 화제를 모으기도 했다.

전문가들은 공룡 콘텐츠 유행 배경에 어린 시절에 대한 향수와 독특한 '과거 세계관' 소비문화가 동시에 작용하고 있다고 분석했다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 "유아기 때 대부분의 아이가 공룡을 좋아한다는 점에서 위로받기 위해 옛것을 찾는 키덜트 문화의 연장선으로 보인다"며 "특히 '독특함'에 이끌리는 젊은 세대가 현실에서 접할 수 없는 고생대 생명체라는 점에서 희소성을 느낀 것"이라고 설명했다.

이어 "공룡은 현실과 거리가 먼 존재이기 때문에 오히려 일상 피로에서 벗어나는 상상 공간처럼 기능하는 측면도 있다"고 덧붙였다.