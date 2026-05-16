오세훈·이준석, 이재명 정부 부동산 직격…"전월세 고통, 정책 실패 탓"

(서울=뉴스1) 안은나 기자 = 김정철 개혁신당 서울시장 후보(왼쪽부터), 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 이준석 개혁신당 대표가 16일 오전 서울 노원구 공릉로의 원룸을 찾아 이곳에서 자취하는 대학생과 대화하며 애로사항을 청취한 뒤 주거 문제 관련 공약 등을 밝히고 있다. 2026.5.16/뉴스1 /사진=(서울=뉴스1) 안은나 기자

오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 이준석 개혁신당 대표가 이재명 정부의 부동산 정책을 공동 비판했다. 김정철 개혁신당 서울시장 후보도 동행하며 야권 서울시장 후보 간 '정책 공조' 행보가 본격화되는 모습이다.

오 후보와 이 대표는 16일 서울 노원구 공릉동 청년 주거 현장을 함께 방문해 공릉동의 한 원룸을 찾아 청년 세입자와 간담회를 가진 뒤 기자들과 만나 현 정부의 부동산 정책이 전월세 시장 불안을 키웠다고 비판했다.

오 후보는 "보유세와 양도세 부담으로 매물이 묶이면서 전세 물량이 사실상 고갈되고 월세가 급등하고 있다"며 "가장 큰 고통은 전세·월세 실수요자가 겪고 있다"고 말했다. 이어 "대출 규제 이후 실거주 목적 외 주택 매입이 어려워지면서 매물 잠김이 본격화됐다"고 지적했다.

또 "현 정책 기조가 유지되는 한 전월세 시장 불안은 단기간 내 해소되기 어렵다"며 "주거 취약계층과 청년들에게 고통의 시간이 될 것"이라고 강조했다.

오 후보는 대안으로 '새싹원룸' 7만4000호 공급 계획을 재차 제시하며 "공공이 일부 물량을 임차해 저렴하게 공급하고 금융비용을 낮춰 실질적인 주거 부담을 줄이겠다"고 밝혔다.

이 대표는 "이번 공동 행보는 청년 주거 문제가 심각하다는 공통 인식에서 출발했다"며 "대출을 통해 전세에서 자가로 이동하던 주거 사다리가 정책으로 막혔다"고 비판했다. 그는 "이로 인해 젊은 세대에게 주거 불안이 아닌 '절망'으로 다가오고 있다"고 말했다.

김 후보 역시 "공급을 막고 가격을 잡겠다는 방식은 한계가 있다"며 "수도꼭지를 잠그고 물값을 잡겠다는 것과 같다"고 지적했다. 이어 "규제 중심 정책에서 벗어나 공급 확대와 거래 질서 관리 중심으로 전환해야 한다"고 주장했다.

다만 이들은 부동산 등 민생 이슈에 대해서는 정책 연대 의지를 분명히 하면서도 후보 단일화에는 선을 그었다.

이 대표는 "후보 단일화나 선거 연대는 전혀 검토하고 있지 않다"면서도 "부동산 등 민생 문제에서 정부 정책을 견제하는 데에는 공통 대응할 것"이라고 밝혔다.

오 후보도 "정치적 이해관계를 따지기보다 고통을 겪는 시민 문제 해결에 힘을 모으는 것이 중요하다"며 "정책 연대는 계속 확대해 나가겠다"고 말했다. 김 후보 역시 "단일화와는 무관한 정책 협력 차원의 행보"라고 선을 그었다.

한편 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 폭행 경위 논란과 관련해 오 후보는 "의견이 없다"고 밝혔다. 반면 김 후보는 "폭행 사건 해명 과정에서 5·18을 언급한 것은 부적절하다"며 "정치적 방어 논리로 사용하는 것은 국민을 무시하는 것"이라고 비판했다.