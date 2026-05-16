'1800억 불법대출' 새마을금고, 200억 추가 대출 비리 포착…경찰 수사

경기 성남시 소재의 한 새마을금고에서 발생한 1800억원대 불법 대출 사건과 관련해 200억원 규모의 비정상 대출이 추가로 실행된 정황이 드러나 경찰이 수사에 나섰다.

경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 새마을금고법 위반 및 업무상 배임 혐의로 성남의 한 새마을금고 소속 임직원 A씨 등 3명과 부동산업자 B씨 등 총 4명을 형사 입건했다고 16일 밝혔다. 경찰은 이달 새마을금고중앙회로부터 관련 고발장을 접수해 본격적인 수사에 착수했다.

고발장에 따르면 A씨와 B씨는 2024년 12월 타인 명의로 다수의 페이퍼컴퍼니를 세운 뒤, 자전거래를 통해 담보 가치를 부풀리고 서류를 위조하는 수법으로 200억원의 불법 대출을 받은 혐의를 받는다.

해당 새마을금고는 앞서 2020~2024년 임직원 C씨와 부동산 개발업자, 명의대여자 등 29명이 공모해 1800억원 규모의 불법 대출을 일으킨 곳이다. 당시 범행을 주도한 C씨는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(사기) 등의 혐의로 이미 기소돼 재판을 받고 있다.

이번에 수사망에 오른 A씨와 B씨 역시 기존에 재판에 넘겨진 일당과 연루된 것으로 파악됐다. 임직원 A씨 등은 대출 업무 실적을 채우기 위해 B씨의 편의를 봐주며 불법 대출을 실행했고, B씨는 이렇게 확보한 자금을 자신들의 개발 사업에 투자한 것으로 조사됐다.

경찰은 조만간 A씨와 B씨 등 관련자들을 소환해 정확한 대출 경위와 자금 흐름을 철저히 조사할 방침이다.