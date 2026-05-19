[오늘 날씨] 서울 27도·대구 33도…"외출 자제" 온열질환 주의

화요일인 19일 때이른 더위가 이어지는 가운데 기상청은 온열질환 가능성이 높다며 주의를 당부했다. /사진=뉴시스

화요일인 오늘(19일)은 경상권을 중심으로 낮 기온이 30도 이상 오르겠다. 특히 경북 남부를 중심으로는 최고 체감온도가 31도 안팎까지 올라 덥겠다.

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 14~20도, 낮 최고기온은 24~33도로 평년보다 높은 수준을 보이겠다. 기상청은 온열질환 가능성이 높으니 야외 활동과 외출을 자제하고 충분한 수분을 섭취하라고 당부했다.

주요 도시별 예상 최저기온은 △서울 18도 △인천 17도 △춘천 15도 △강릉 19도 △대전 16도 △대구 17도 △전주 16도 △광주 16도 △부산 18도 △제주 17도다.

낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 27도 △춘천 28도 △강릉 28도 △대전 29도 △대구 33도 △전주 30도 △광주 30도 △부산 27도 △제주 25도로 전망된다.

하늘은 전국이 구름 많다가 밤부터 차차 흐려지겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎까지 벌어지겠으니 건강관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 오존은 대기오염물질의 광화학 반응에 의한 생성과 이동으로 대부분 지역에서 오후에 농도가 높을 것으로 예상된다.