페달 잘못 밟는 사고 막는다…고령운전자 '안전장치' 보급 확대

고령운전자의 페달 오조작 사고를 막기 위한 안전장치 보급 사업이 확대 시행된다.

경찰청은 20일 손해보험협회, 한국교통안전공단과 함께 전국 759명에 대한 페달 오조작 방지 장치 2차 보급을 마쳤다고 밝혔다.

페달 오조작 방지 장치는 정차 중이거나 저속 주행 중 급가속 조작이 발생했을 때 차량을 제어하는 첨단 안전장치다.

이번 사업은 지난해 11월 세 기관이 체결한 고령운전자 교통안전 업무협약에 따른 후속 조치다. 지난 4월 1차 무상 보급 사업에 이어 모집 지역과 대상을 확대해 추진됐다.

2차 사업은 지난해 12월부터 세종을 제외한 전국 특별·광역시에서 대상자를 모집했다. 총 3192명이 지원했고, 이 가운데 759명이 최종 선정됐다. 지역별로는 서울 123명, 부산 108명, 대구 125명, 인천 105명, 대전 113명, 광주 112명, 울산 73명이다.

앞서 1차 사업은 충북 영동, 충남 서천, 전북 진안, 전남 영암, 경북 성주에서 진행됐다. 운영 결과 3개월 동안 비정상적 가속에 따른 페달 오조작 의심 사례 71건을 차단한 것으로 나타났다.

경찰청 등은 2차 사업에서도 주행 데이터를 분석해 장치 효과를 검증할 계획이다.

이서영 경찰청 생활안전교통국장은 "고령운전자 교통사고 예방을 위해서는 이동권과 조화된 정책이 필수적"이라며 "이번 사업을 통해 고령운전자 교통안전 확보를 위한 사회적 관심이 높아질 것으로 기대한다"고 밝혔다.