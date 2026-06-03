[내일 날씨] 전국 대부분 소나기…낮 30도 안팎 더위

목요일인 내일(4일) 전국 대부분 지역에서 소나기가 내리겠다./사진=뉴스1

목요일인 내일(4일) 전국 대부분 지역에서 소나기가 내리겠다.

기상청은 3일 "다음 날은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠으나 제주도는 제주도 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향을 받겠다"고 예보했다.

이에 따라 내일 새벽부터 낮 사이 제주도는 곳에 따라 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5~40㎜다.

오전부터 저녁 사이에는 제주도를 제외한 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다. 강원도와 충북북부, 경북북부내륙.경북북동산지는 늦은 밤까지 이어지는 곳이 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 경기동부와 강원내륙·산지, 충북북부, 경북북부내륙·북동산지 5~60㎜, 서울·인천·경기서부와 충청권, 전라권, 경남북서내륙 5~40㎜, 강원동해안 5~20㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치고, 우박이 떨어지는 곳도 있겠다.

특히 경기동부와 강원내륙.산지, 충북북부, 경북북부내륙.북동산지를 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 소나기가 내릴 가능성이 있다.

기온은 당분간 평년과 비슷하거나 높겠다. 내일 아침 최저기온은 16도에서 21도를, 낮 최고기온은 22도에서 29도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 △서울 21도 △인천 19도 △수원 20도 △춘천 19도 △강릉 19도 △청주 21도 △대전 19도 △전주 20도 △광주 19도 △대구 19도 △부산 20도 △제주 20도다.

낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 26도 △수원 28도 △춘천 27도 △강릉 25도 △청주 30도 △대전 29도 △전주 30도 △광주 27도 △대구 29도 △부산 24도 △제주 25도로 전망됐따.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.