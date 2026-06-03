에픽하이 폭행설 이하늘 "싸움하면 내가 진다, 세상 공부 좀…"

최근 DJ DOC 이하늘이 그룹 에픽하이 폭행 소문에 대해 사실이 아닌 가짜뉴스라고 재차 해명했다. 사진은 2021년 6월29일 그룹 DJ.DOC 이하늘이 서울 성동구 한 웨딩홀에서 열린 '다이와 패션쇼 2021'에 참석해 포즈를 취하고 있는 모습. /사진=머니투데이 DB

DJ DOC 이하늘이 그룹 에픽하이 폭행 소문에 대해 해명했다.

최근 유튜브 채널 '이하늘의 별의별말'에서는 '에픽하이를 왜 때렸냐고?'라는 제목의 짧은 영상이 올라왔다.

영상에서 이하늘은 "에픽하이는 왜 때렸냐"는 한 누리꾼 댓글을 읽고 "가짜뉴스지 않냐. DOC가 에픽하이를 왜 때리냐. 가짜뉴스 구분 안 되냐"고 억울해했다.

그는 "우리가 왜 때리냐. 그리고 에픽하이 미쓰라냐? 내가 싸움하면 걔를 이길 거 같냐. 진다"며 "내가 어떻게 때리냐. 딱 봐도 모르냐. 체급이 다르다"고 했다.

그러면서 "내가 싸움하면 진다. 근데 그렇게 가짜뉴스 같은 거에 넘어가냐. 능지(지능) 수준이. 세상 공부 좀 해라"라고 강조했다.

이하늘은 지난해에도 라이브 방송을 진행하다 똑같은 소문에 해명한 바 있다. 이하늘은 "에픽하이는 왜 팼냐는 말이 나오는데 에픽하이 팬 적 없다. 에픽하이를 때린 건 내가 아니라 다른 사람이라고 밝혀졌다"고 했다.

DJ DOC 이하늘은 정재용과 함께 서울 연신내에서 곱창집을 운영하고 있다.