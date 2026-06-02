불쑥 찾아온 결혼식 불청객...축의금 봉투엔 '1000원짜리 30장'

결혼식에 초대하지 않은 남성 지인이 예식장을 직접 찾아와 1000원짜리 지폐 30장(3만원)을 축의금으로 내고 갔다는 30대 여성 사연이 전해졌다. 기사 이해를 돕기 위한 참고 사진. /사진=클립아트코리아

결혼식에 초대하지 않은 지인이 예식장을 직접 찾아와 1000원짜리 지폐 30장을 축의금으로 내고 갔다는 사연이 전해졌다.

최근 한 온라인 커뮤니티엔 며칠 전 서울 유명 컨벤션센터에서 결혼식을 올린 30대 신부 A씨 글이 올라왔다.

A씨는 "코스 요리가 제공됐고 기본 식대는 20만원 정도였다. 홀 규모가 크지 않은 관계로 최소 보증 인원을 적게 잡았다. 평소에도 교류가 잦고 진심으로 축하해 줄 수 있는 소중한 사람들만 초대했다"고 설명했다.

이어 "혹시 초대받지 못한 분들 중 서운하거나 궁금해하실 분도 계실 수 있다는 생각에 따로 마련한 작은 선물을 직접 드리면서 사정 설명하고 양해 구했더니 모두 이해하시고 축하한다고 하셨다"고 덧붙였다.

그러나 결혼식 당일 A씨가 초대하지 않은 한 남성이 예식장에 찾아왔다고 한다. 식장 문 앞까지 왔던 남성은 '초대받은 사람만 들어갈 수 있다'는 말에 축의금만 전달하고 발길을 돌린 것으로 전해졌다.

A씨는 이 남성에 대해 "친구들과 겹지인이 많아 가끔 함께 자리해 대화 나눠본 적은 있었지만 개인적으로 연락할 정도로 친한 사이는 아니다"라며 "그런데 그분이 축의금 3만원을 전부 천원짜리로 내고 갔다"고 주장했다.

그러면서 "와주시고 생각해 주신 건 정말 고맙지만 주변에서 천원짜리로 축의했다는 얘긴 들어본 적이 없어 당황스럽다"며 "아무 의미가 없었던 건지, 괜히 찝찝하다. 돌려드려야 할지 고민"이라고 의견을 구했다.

사연을 접한 누리꾼들은 "요새 현금 잘 쓰지도 않는데 천원짜리 30장이라니 이상하다", "혹시 가면 밥 먹게 해줄 것 같아 봉투 두껍게 보이려 한 것 같다", "축의금 액수에 맞는 답례품 주면 될 듯", "이유가 뭐가 됐든 사고방식이 일반적이진 않다. 거리 두는 게 좋을 것 같다" 등 다양한 반응을 보였다.