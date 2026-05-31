아들 결혼엔 집, 딸 결혼엔 '모르쇠'…"돈 준 자식에게 효도 받으시라"

구글 제미나이로 그려본 어느 가족의 아들·딸 결혼 지원 상황. 아들에게는 집을 마련해주고 딸의 결혼은 ‘모르쇠’했다는 가족의 사연에 누리꾼들이 갑론을박을 벌였다.

"나는 돈이 땅에서 나와서 결혼했나."

최근 온라인 커뮤니티 네이트판에 올라온 한 게시글이 수만 건의 조회수를 기록하며 공감을 얻고 있다.

작성자는 자신이 결혼할 당시 부모로부터 상견례비, 식대, 한복비 등 모든 비용을 직접 부담했다고 밝혔다. 그러나 같은 부모가 오빠의 결혼을 앞두고는 집을 마련해 주려 한다는 사실을 알게 됐다. 작성자는 "친오빠는 공무원이고 나는 중소기업에 다니며 맞벌이로 아이를 키워야 하는데, 오히려 내가 더 어려운 상황 아니냐"고 토로했다.

이 글에는 100여 개의 댓글이 달렸고, 상당수는 "우리 집 얘기인 줄 알았다"는 유사 경험의 공유였다. 한 누리꾼은 "우리 엄마도 아들딸 차별을 해서 친정 발길을 끊었다"며 "아쉬운 건 내가 아니지 않냐"고 했다. 또 다른 이는 "학자금, 차, 집까지 다 받아놓고 정작 그 아들은 받은 게 없다고 우긴다"는 경험을 전했다.

전문가들은 이 같은 현상이 단순한 개인 가정의 문제가 아니라, 한국 사회에 뿌리 깊게 남아 있는 성별 기반 자원 배분의 불평등을 반영한다고 지적한다. 결혼 비용 관행상 남성 측이 주거를 부담하는 구조가 고착화되면서, 부모의 지원이 자연스럽게 아들에게 집중되는 흐름이 형성됐다는 분석이다.

문제는 이런 경제적 차별이 정서적 상처와도 맞닿아 있다는 점이다. 게시글 작성자는 "어릴 적부터 엄마는 차별이 심했고 나보고 맨날 '네 엄마 찾아가라'고 했다"며 어린 시절부터 이어진 소외감을 함께 드러냈다. 단순히 돈의 문제가 아니라 가족 내 존재 가치에 대한 불인정이 누적된 결과라는 것이다.

댓글 중 일부는 이러한 구조의 아이러니를 꼬집기도 했다. "돈 받은 자식은 효도를 안 한다. 결국 마음 약한 딸들이 부모를 돌보더라"는 반응이 높은 공감을 얻었고, "지원 받았으니 나중에 부모님 편찮으시면 오빠가 다 하라고 하라"는 조언도 이어졌다.

실제로 노인 부양 현장에서 딸의 역할이 크다는 점은 통계로도 확인된다. 부모에게 경제적 지원을 덜 받은 딸이 정작 노후 돌봄에서는 더 큰 몫을 담당하는 현실은, 자원의 불평등한 배분이 의무의 불평등한 부과로 이어진다는 점에서 구조적 문제로 볼 수 있다.

누리꾼들이 공통적으로 내놓은 결론은 냉정했다. "관계를 정리하고 내 가족과 평화롭게 살라"는 것이었다. 한 댓글은 "55세가 돼서야 절연했는데 더 일찍 했더라면 좋았을 것"이라며 후회를 전하기도 했다.