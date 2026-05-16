서울전 앞둔 황선홍 대전 감독 "홈 무승 끊고 홀가분하게 반전의 틀 마련해야죠" [대전 현장]

대전하나시티즌의 황선홍 감독은 길어지는 홈 무승 기록에 대해 의지를 가지고 극복하는 것 외에는 방법이 없다고 말했다. 황 감독은 홈 승리가 없어 간절한 마음이 크며, 빨리 끊어내고 반전의 틀을 마련해야 한다고 강조했다. FC서울 김기동 감독은 광주FC전 승리로 무승 흐름을 끊어냈으며, 선수들에게 준비한 플랜에 문제가 없었고 개인 실수에서 골로 연결된 상황이 있었다고 밝혔다.

황선홍 대전하나시티즌 감독. /사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 대전하나시티즌의 황선홍 감독이 길어지는 홈 무승(3무 4패) 기록에 대해 "의지를 가지고 극복하는 거 말고는 다른 방법이 없다"고 말했다.

황선홍 감독은 16일 오후 4시 30분 대전월드컵경기장에서 열리는 FC서울과의 하나은행 K리그1 2026 15라운드 홈경기를 앞두고 취재진과 만나 "징크스가 되면 그걸 깨부수는 데 굉장히 많은 힘이 필요하다"며 이같이 밝혔다.

시즌 개막 전 우승 후보로 꼽히던 대전은 4승 4무 6패(승점 16)로 9위에 머물러 있는데, 특히 홈에서 열린 경기에선 개막 7경기째 승리를 따내지 못하고 있다.

황 감독은 "그런 상황을 만들지 말아야 되는데, 축구라는 게 그렇지가 않으니까 계속 밀려가고 있는 상황인 거 같다"며 "(징크스를 깨기 위해서는) 힘은 배로 들겠지만, 결국 우리 선수들을 믿고 해야 한다"고 밝혔다.

이어 황선홍 감독은 "홈 승리가 없기 때문에 그만큼 간절한 마음이 크다. 이걸 빨리 끊어내고 홀가분하게 반전의 틀을 마련해야 된다고 생각한다"면서 "선수들이 최선을 다해줄 거라고 생각하고 있다. 의지를 갖고 해야 한다"고 덧붙였다.

서울전에 대해 황 감독은 "우리 미드필더가 얼마나 제어를 잘하느냐에 초점이 맞춰질 거 같다. 날씨가 상당히 덥기 때문에 얼마나 볼을 잘 소유할 수 있느냐가 중요하다. 그런 부분이 승부처가 아닐까 생각이 된다"고 말했다.

이어 "경기를 주도하고도 득점이 안 되는 게 가장 큰 어려움이다. 심리적으로 쫓기다 보면 막판에 이상한 세트피스 등에 실점하는 패턴이 반복되고 있다"며 "사실 상대를 완벽하게 제압하고 여러 골을 넣고 이기는 경기가 많지는 않다. 그러니까 집중력, 찬스가 났을 때 피니시 하지 못하는 거나 별 상황이 아닌데 실점하는 부분들이 아쉬웠다. 그런 것들은 좀 개선이 돼야 한다"고 덧붙였다.

김기동 FC서울 감독. /사진=한국프로축구연맹 제공

지난 광주FC전 승리로 3경기 연속 무승(1무 2패) 흐름을 끊어낸 FC서울 김기동 감독은 "(3경기 무승 당시) 물론 부족한 것도 있었지만, 우리가 준비한 플랜에서는 문제가 없었다고 봤다"며 "순간적인 판단 등 개인 실수에서 골로 연결되는 상황들이 일어난 부분들이 있었다. 선수들에게는 우리가 하는 거에 대해 의구심이나 그런 걸 절대 갖지 말라고 강조했다"고 말했다.

김기동 감독은 "우리가 잘하고 있고, 이대로만 하면 계속적으로 좋은 성적을 낼 수 있다고 봤다. 선수들도 그런 부분에 대해 동의를 했다"며 "전반기에 많은 승수를 챙기면서 위닝 멘털리티가 계속적으로 생기고 있는 거 같다는 생각이 든다. 100%라고 할 수는 없지만, 계속적으로 좋아졌고 작년보다는 훨씬 더 좋아졌다. 그런 것들을 채워나가기 위해 계속 노력을 해야 한다"고 덧붙였다.

이날 엔트리에서 빠진 클리말라에 대해서는 "외국인 선수가 6명이다 보니 한 명을 빼야 했다. 야잔이 퇴장 징계에서 복귀하는 시점이라 누구를 뺄까 고민을 했다. 후이즈가 2경기 연속 골을 넣었기 때문에 후이즈를 뺄 수는 없었다. 그래서 클리말라를 뺄 수밖에 없는 상황이 온 거 같다"고 설명했다.

이어 "클리말라가 되게 자존감이 높은 선수다. 지금 명단에서 제외된 거에 대해 자존심을 상해한다"면서 "자기도 경쟁을 해야 된다는 생각을 가지고 있음에도 자기가 빠진 거에 대해 자존심이 많이 상한 상태다. 그런 것들이 어떻게 보면 자극제가 돼서, 돌아오면 더 열심히 해주지 않을까 생각이 든다"고 덧붙였다.

이날 대전은 유강현을 필두로 루빅손과 서진수, 주앙빅토르가 2선에 포진한다. 이현식과 김봉수가 중원에서 호흡을 맞추고 박규현과 안톤, 조성권, 김문환이 수비라인에 선다. 골키퍼는 이창근. 서울은 후이즈와 안데르손 투톱에 송민규와 바베츠, 손정범, 문선민이 미드필드진을 구축한다. 김진수와 로스, 야잔, 최준이 수비라인을, 구성윤이 골문을 각각 지킨다.