[오피셜] '프랑스·에콰도르·가나와 한 조' 여자 U20 월드컵 조 편성 확정

대한민국 20세 이하(U20) 여자 축구 대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) U20 여자월드컵 조별리그에서 프랑스, 에콰도르, 가나와 함께 C조에 속했다. 박윤정 감독이 이끄는 한국은 폴란드 우치에서 열린 본선 조 추첨식 결과에 따라 이같은 조 편성 결과를 받았다. 한국은 9월 6일 프랑스, 10일 가나, 13일 에콰도르와 차례로 만난다.

2026 FIFA U-20 여자 월드컵 대한민국 본선 조 추첨 결과. /사진=대한축구협회 제공

대한민국 20세 이하(U20) 여자 축구 대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) U20 여자월드컵 조별리그에서 프랑스, 에콰도르, 가나와 함께 C조에 속했다.

박윤정 감독이 이끄는 한국은 16일(한국시간) 폴란드 우치에서 열린 2026 FIFA U20 여자 월드컵 본선 조 추첨식 결과에 따라 이같은 조 편성 결과를 받았다.

포트2에 속한 한국은 포트1 프랑스, 포트3 가나, 포트4 에콰도르와 함께 경합을 벌여 16강 토너먼트 진출 여부를 가린다.

대회는 오는 9월 폴란드에서 개막하며, 한국은 6일 프랑스, 10일 가나, 13일 에콰도르와 차례로 만난다.

프랑스와 역대 전적에서는 1무 1패로 한국이 열세다. 두 차례 모두 FIFA U20 월드컵에서 만났다. 지난 2014년 대회 땐 승부차기 끝에 졌고 2022년 대회 땐 0-1로 졌다. 승부차기 패배는 공식 기록상 무승부로 남는다.

가나를 상대로는 지난 2010년 FIFA U20 여자월드컵 본선 당시 한 차례 격돌해 1승을 거둔 바 있다. 에콰도르와 맞대결은 여자 대표팀을 통틀어 이번이 처음이다.

박윤정호는 지난달 태국에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) U20 아시안컵에서 4강에 올라 본선 진출권을 획득했다. 한국의 FIFA U20 여자월드컵 본선 진출은 통산 8번째이자 3회 연속이다. 역대 최고 성적은 지난 2010 독일 대회 당시 3위다.

4개 팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치르는 이번 대회는 각 조 1위와 2위, 그리고 6개 조 3위 중 성적이 좋은 상위 4개 팀이 16강에 오른다.

2026 FIFA U20 여자 월드컵 본선 조 추첨 결과

- A조 : 폴란드, 아르헨티나, 멕시코, 베냉

- B조 : 브라질, 탄자니아, 캐나다, 잉글랜드

- C조 : 프랑스, 대한민국, 에콰도르, 가나

- D조 : 일본, 뉴질랜드, 미국, 이탈리아

- E조 : 북한, 포르투갈, 코스타리카, 콜롬비아

- F조 : 스페인, 나이지리아, 뉴칼레도니아, 중국