'이럴수가' 초대형 2루수 1군서 갑자기 사라졌다→뜻밖에 '부상 대형 악재' 사령탑도 안타까움 "전조 증상도 없었는데..." [잠실 현장]

두산 베어스의 2루수 박준순이 롯데 자이언츠와의 경기 후 오른쪽 허벅지 불편함을 느껴 병원 검진 결과 근육 손상 진단을 받았다. 이로 인해 박준순은 1군 엔트리에서 제외되었고, 2주 후 기술 훈련을 시작할 예정이다. 김원형 두산 감독은 박준순의 갑작스러운 부상에 안타까움을 표하며 다른 선수들의 활약을 당부했다.

두산 베어스 내야수 박준순. /사진=두산 베어스 제공

두산 베어스 내야수 박준순. /사진=두산 베어스 제공

두산 베어스는 물론, 한국 야구를 대표하는 초대형 2루수로 성장을 거듭하고 있는 '프로 2년 차' 박준순(20)이 뜻하지 않은 부상으로 잠시 쉬어간다.

두산은 16일 오후 5시 서울 잠실야구장에서 롯데 자이언츠를 상대로 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 홈 경기를 치른다.

이날 두산은 정수빈(중견수), 박찬호(유격수), 손아섭(지명타자), 카메론(우익수), 양의지(포수), 김민석(좌익수), 박지훈(3루수), 오명진(2루수) ,강승호(1루수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 좌완 에이스 잭로그다.

올 시즌 주전 2루수로 활약했던 박준순이 1군 엔트리에서 제외됐다. 대신 내야수 박성재가 새롭게 1군 엔트리에 등록됐다.

부상 악재 때문이다. 박준순은 전날(15일) 롯데 자이언츠와 경기를 마친 뒤 오른쪽 허벅지 쪽에 불편함을 느꼈다.

그리고 오늘(16일) 병원 검진 결과 근육 손상 진단을 받았다. 두산 관계자는 "병원에서 정밀 검진을 실시한 결과, 우측 허벅지 전면부 근육 부분 손상 진단을 받았다"면서 "2주 후 기술 훈련을 시작할 예정"이라고 설명했다.

박준순은 올 시즌 39경기에서 타율 0.316(155타수 49안타) 6홈런 2루타 7개, 3루타 3개, 27타점 18득점, 1도루(1실패) 9볼넷 32삼진, 장타율 0.516, 출루율 0.365, OPS(출루율+장타율) 0.881, 득점권 타율 0.367의 세부 성적을 마크하는 등 좋은 성적을 올리고 있었다.

다만 불운하게도 이번 부상으로 인해 잠시 쉬어가게 됐다.

이날 경기를 앞두고 사령탑인 김원형 두산 감독은 "일단 회복이 우선"이라면서 "특별한 전조 증상은 없었다. 마지막 타석 후 뛰다가 근육이 올라왔다. (안)재석이보다 상태가 더 좋지 않다. 갑작스럽게 부상을 당한 것 같아서 아쉬운 마음이 크다"며 안타까운 마음을 표현했다.

이어 "없으면 또 다른 선수들이 해줘야 한다. 주전 2루수가 빠져서 팀에 굉장히 마이너스가 있지만, 제 입장에서는 또 다른 선수를 기용하면서 대비를 해야 할 것 같다. 빨리 나아서 돌아오기를 바라는 마음을 갖고 해야 한다"고 말했다.

아울러 전날 타구에 머리 쪽을 맞은 이병헌에 대해서도 "어제 보면서 깜짝 놀랐다. 다행히 괜찮다. 그러나 본인이 괜찮다고 하더라도, 저 역시 (현역 시절) 맞아봐서 안다. 던지는 순간에 두려움이 있을 수 있으니까, 오늘은 물론, 내일(17일)까지 휴식을 주고 싶은 마음이 있다"며 격려했다.

잭로그는 올 시즌 8경기에 선발 등판, 3승 3패 평균자책점 3.19를 기록 중이다. 총 48이닝 동안 52피안타(2피홈런) 9볼넷 45탈삼진 19실점(17자책점) 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.27, 피안타율 0.267의 세부 성적을 마크하고 있다. 올해 롯데 상대로는 지난달 23일 1경기에 등판했는데, 당시 4이닝 9피안타 2탈삼진 5실점(5자책)으로 흔들리며 패전의 멍에를 썼다.

한편 두산에 맞서 이날 롯데는 황성빈(중견수), 고승민(2루수), 레이예스(지명타자), 나승엽(1루수), 한동희(3루수), 유강남(포수), 전준우(좌익수), 전민재(유격수), 손호영(우익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 박세웅이다.

두산 베어스 투수 이병헌. /사진=두산 베어스 제공