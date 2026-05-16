반등 약속한 광주 이정규 감독 "아직 승점 7점차, 크게 벌어진 것 아니다" [인천 현장]

이정규 광주FC 감독은 인천 유나이티드와의 원정경기를 앞두고 "아직 승점 7점차"라며 반등의 가능성을 언급했다. 광주는 현재 1승4무9패(승점 7)로 리그 최하위에 머물러 있지만, 이정규 감독은 후반기에 좋은 퍼포먼스를 기대하며 "승점차가 크게 벌어진 것이 아니다"라고 말했다. 이 감독은 최근 실점이 줄어든 이유로 교체 선수들의 수비 위치 조정이 잘 맞았다고 설명했으며, 인천전에서는 공격적인 경기를 통해 승리하겠다는 의지를 보였다.

이정규 광주FC 감독. /사진=한국프로축구연맹 제공

"아직 승점 7점차다."

이정규 광주FC 감독의 말이다.

광주는 16일 인천축구전용경기장에서 열리는 하나은행 K리그1 2026 15라운드에서 인천 유나이티드와 원정경기를 치른다.

이정효 감독이 수원삼성으로 떠난 뒤 광주는 올해 이정규 감독 체제로 2026시즌을 치르고 있다. 하지만 힘든 상황에 놓였다. 부상 등 여러 악재가 겹치면서 1승4무9패(승점 7)를 기록, 리그 최하위(12위)에 머물러 있다.

다행히 광주는 이번 경기를 치르고 휴식기에 돌입해 팀을 재정비할 시간을 갖는다. 반등 포인트를 마련할 수 있다. 이정규 감독도 "(다른 팀들과) 아직 승점 7차다. 후반기에 잘할 수 있는 모멘텀을 만들자고 했다"고 말했다.

'승점차가 크지 않다는 얘기인가'라는 질문에 이정규 감독은 "그렇게 생각한다"면서 "후반기에는 좋은 퍼포먼스를 만들지 않을까 생각한다"고 기대했다.

이번 인천전에 대해서는 "매 경기를 마지막이라고 생각하며 쏟아내고 있다. 우리가 앞으로 나아갈 방향성이 빛을 보기 시작했다고 강조했다"고 설명했다.

광주FC 선수단. /사진=한국프로축구연맹 제공

실제로 광주는 최근 2경기 강원FC(0-0), FC서울(0-1) 등 강팀을 만났는데도 1무1패를 기록했다. 이정규 감독은 "실점이 줄었던 이유는 매 경기를 분석하면서 교체 선수가 고등학교 선수들이 많이 들어갔다. 상대 체력이 떨어졌을 때 수비하는 방법이 똑같아서 실점이 많아졌다고 판단했다. 그 선수들이 들어갔을 때 수비 위치를 조정했는데 잘 맞았다"고 말했다.

다만 이번 인천전에서 베테랑 수비수 안영규는 부상을 뛰지 못한다. 광주는 권성윤, 민상기, 김용혁, 하승운이 포백을 형성했다. 골문은 김동화가 지킨다. 미드필더는 정지훈, 문민서, 주세종, 이민기, 공격수로는 프리드욘슨, 안혁주가 출격한다. 포메이션은 4-4-2다.

이정규 감독은 "인천의 직선적인 플레이가 많이 늘어났다. 그 부분에 대해서 수비 위치를 조정을 했다. 또 인천에는 능력 있는 미드필더가 많다. 그런 부분에 있어 어떻게 차단할지를 생각했다. 상대를 어떻게 공략할지에 대해 초점을 맞췄다"고 했다.

그러면서 "오늘 선수단에 이기는 경기를 하자고 했다. 공격적인 부분이 잘 돼야 할 것 같다"고 강조했다.