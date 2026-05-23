'구창모도 잡았다' KT, '김민혁-최원준 4안타' 맹활약 속 NC에 10-5 대승 [수원 현장리뷰]

KT 위즈가 NC 다이노스 에이스 구창모를 초전박살내며 2연승을 달렸다.
KT 위즈는 23일 수원 KT위즈파크에서 열린 NC 다이노스와 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에서 10-5로 이겼다.
2연승을 달린 KT는 27승 18패 1무를 기록했다. 반면 5연패에 빠진 NC는 18승 27패 1무로 최하위에 머물렀다.
상대 선발 에이스 구창모를 맞아 KT는 이날 최원준(우익수)-김상수(2루수)-김현수(1루수)-힐리어드(중견수)-김민혁(좌익수)-장성우(지명타자)-허경민(3루수)-한승택(포수)-권동진(유격수)로 타선을 꾸렸다.
NC는 이날 김주원(유격수)-한석현(중견수)-박민우(2루수)-박건우(우익수)-맷 데이비슨(1루수)-권희동(좌익수)-김형준(포수)-도태훈(3루수) 순으로 맞섰다. 선발 투수 맷 사우어가 NC를 상대했다.
예상과 달리 KT 타선이 초반부터 힘을 냈다. 1회말 최원준과 김현수, 김민혁의 연이은 안타로 선취점을 낸 KT는 2회초 NC에 한 점을 내줬으나 2회말 허경민과 한승택의 연속 안타에 이어 권동진의 희생번트 이후 최원준의 내야 안타 때 역전에 성공했다.
3회말 사실상 승부가 갈렸다. 구창모가 흔들렸고 NC 수비의 집중력이 흐트러졌다. KT는 그 틈을 집요하게 파고 들었다.
KT는 1사에서 김민혁이 중전 안타, 장성우가 볼넷으로 출루한 뒤 좌중간 방면 허경민의 2루타 때 한 점을 달아났고 한승택의 유격수 방면 타구를 NC 유격수 김주원이 놓치며 한 점을 더 달아났다.
이후 권동진이 우전 안타로 5번째 점수를 보탰고 최원준의 2루수 방면 내야 안타로 만든 만루 기회에서 김상수가 몸에 맞는 공으로 1점, 구창모의 폭투가 나오며 1점, 김현수의 1루수 땅볼 타구도 1점을 더 추가했다. 구창모가 결국 강판되고 손주환이 등판했으나 힐리어드가 우익수 방면 2루타를 날려 10번째 점수를 채웠다.
KT 선발 사우어는 5회 김주원에게 3루타를 맞고 박시원에게 1타점 적시타를 맞았고 6회 김형준에게 안타를 맞은 뒤 신재인에게 투런 홈런을 허용했고 결국 6회 1사에서 스기모토 코우키에게 공을 넘기고 물러났다.
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그러나 KT는 6점의 리드를 여유 있게 지켜냈다. 스기모토가 1⅔이닝, 우규민이 1이닝을 실점 없이 막아냈다. 9회 등판한 주권이 1실점을 내줬으나 흐름을 내주지 않고 팀에 승리를 선사했다.
5⅓이닝 동안 105구를 던져 9피안타(1피홈런) 4사사구 3탈삼진 4실점을 기록한 사우어는 타선의 넉넉한 득점 지원 속에 시즌 3승(2패)째를 챙겼다.