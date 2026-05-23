'북측' 표현에 "국호 제대로 불러"…기자회견 박차고 나가 '파행'

(수원=뉴스1) 박지혜 기자 = 23일 오후 경기 수원시 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승 북한 내고향여자축구단과 도쿄 베르디의 경기에서 내고향 리유일 감독이 피치를 바라고 있다. 2026.5.23/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

북한 내고향여자축구단(내고향)의 리유일 감독이 '북측'이라는 호칭에 불만을 표하고 우승 기자회견을 일방적으로 끝내버렸다.

내고향은 23일 수원종합운동장에서 열린 도쿄 베르디 베렌자(일본)와 2025-26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 1-0으로 승리, 우승을 차지했다.

결승전 후 진행된 기자회견에서 리유일 감독은 "창단한 지 14년밖에 안 된 구단이 아시아 정상에 오르게 된 것은 전적으로 경외하는 (김정은 노동당) 총비서 동지의 따뜻한 사랑과 보살핌, 믿음이 있었기 때문"이라며 "사랑과 믿음에 보답해 기쁘다"고 밝혔다.

내고향은 이번 대회를 치르기 위해 지난 17일 입국했다. 북한 축구 선수가 한국을 방문한 것은 2014년 인천 아시안게임 이후 12년 만이다. 대표팀이 아닌 북한 여자 축구 클럽팀이 방한한 것은 내고향이 처음이다.

한국에서 보낸 시간이 어땠는지 묻자 리 감독은 "저는 물론 우리 선수들 모두가 오직 오늘의 승리를 위해 분과 초를 아껴가면서 노력했다. 그래서 우리가 소기의 성과 달성할 수 있었다"며 "오직 축구, 우승, 우리의 발전에만 신경 썼다. 기타 이런저런 일은 신경 쓸 여유가 없었다"고 답했다. 한국과 관련된 언급을 의도적으로 피한 모습이다.

이후 한 한국 기자가 "'북측' 여자축구가 과거보다 수준이 높다"고 질문하면서 리 감독의 표정이 굳어졌다. 리 감독은 이내 손을 들어 질문을 제지했다. 북한 대표팀 통역관도 "질문을 다시 해달라" "국호를 제대로 불러달라"고 반발했다.

질문한 기자가 "어떻게 표현하길 원하냐"고 묻자 기자회견에 자리했던 김경영은 "우리는 조선민주주의공화국"이라고 답했다.

결국 북한 통역관은 "더 이상 질문을 받지 않겠다"고 말했고, 리 감독과 내고향 선수단은 자리에서 일어나 기자회견을 마무리했다. 이후 내고향축구단 선수들도 믹스트존(공동취재구역)에서 침묵하며 경기장을 빠져나갔다.

리 감독은 2022 항저우 아시안게임 여자 축구 8강전에서 한국을 꺾은 뒤 진행한 기자회견에서 '북한'이라는 한국 기자의 표현에 "조선민주주의인민공화국이다. 국호를 정확히 부르지 않으면 질문을 받지 않겠다"고 반발한 바 있다.