[더영상]①이스라엘 가학구금②냉장고 옮기는 로봇 ③테슬라 수중모드

[편집자주] 한 주간 온라인을 달궜던 동영상들을 소개합니다.

벤 그비르 이스라엘 국가안보장관이 자신의 X(옛 트위터)에 이스라엘이 나포한 활동가를 구금하고 있는 아스돗 항구를 찾아가 이들을 조롱하는 영상을 공개했다./사진 = 벤그비르 장관 X 갈무리

[더영상] 첫 번째는 이스라엘에 나포된 가자지구 구호선단 활동가들이 임시 수용소에서 수갑을 찬 채 무릎을 꿇고 있는 영상입니다.

영상에는 임시 수용소에 수감된 활동가들이 수갑을 찬 채 강제로 바닥에 무릎 꿇려지는 가학적인 모습이 담겼습니다. 이에 국제사회에서는 활동가 처우를 두고 비판을 제기했는데요. 이스라엘은 가자지구 해상 봉쇄가 안보상 필요한 합법 조치라는 입장입니다.

이스라엘 외무부는 21일(현지 시간) X(엑스·옛 트위터)에 "선전용 구호선단에 탑승한 외국인 활동가 전원이 추방됐다"고 밝혔습니다. 이어 "이스라엘은 가자지구를 향한 합법적인 해상 봉쇄를 위반하는 어떠한 시도도 허용하지 않을 것"이라고 강조했습니다.

반면 친팔레스타인 단체들은 봉쇄로 가자지구 인도주의 위기가 심화하고 있다며 항의하고 있습니다.

보스턴다이나믹스가 자사 유튜브 채널에 휴머노이드 로봇 아틀라스가 냉장고를 통째로 전달하는 영상을 공개했다./사진=보스턴다이나믹스 유튜브 갈무리

두 번째는 현대차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 공개한 휴머노이드 로봇 '아틀라스'입니다.

아틀라스는 무릎을 굽힌 자세로 23㎏짜리 냉장고를 양팔로 들어 올린 뒤 균형을 유지한 채 뒤편 테이블까지 이동합니다. 이후 상체를 180도 회전해 냉장고를 조심스럽게 내려놓습니다. 영상 말미에는 옆에 있던 개발자가 냉장고 문을 열고 음료 캔을 꺼내 마시는 장면도 담겼습니다.

이번 모델은 상용화를 염두에 두고 개발된 것으로 알려졌습니다.

테슬라 사이버트럭의 '웨이드 모드'(Wade mode·수중 모드)를 시험하기 위해 차를 몰고 미국 텍사스주의 그레이트 바인 호수로 돌진한 차주 지미 잭 맥대니얼의 모습. /사진=미국 FOX 4 KDFW 갈무리

세 번째는 테슬라 사이버트럭의 '웨이드 모드'(Wade mode·수중 모드)를 시험하겠다며 차량을 호수로 몰고 들어간 차주의 모습입니다.

사이버트럭은 미국 텍사스주 그레이프바인 호수의 얕은 물가를 지나 점차 깊은 곳으로 들어갑니다. 차량은 바위에 부딪힌 듯 크게 흔들리더니 결국 멈춰 섰고 내부에 물이 차오르자 운전자와 동승자는 조수석 창문을 통해 급히 탈출했습니다.

경찰 조사 결과 차주인 지미 잭 맥대니얼(70)은 수중 성능을 시험하기 위해 고의로 차량을 호수 안으로 몰고 들어간 것으로 파악됐습니다.

이 사건 이후 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 과거 발언도 다시 주목받고 있습니다. 머스크는 앞서 사이버트럭에 대해 "보트 역할을 할 만큼 충분히 방수된다"며 강과 호수, 바다까지 건널 수 있다고 주장한 바 있습니다.

하지만 테슬라의 웨이드 모드는 침수 도로나 개울, 깊은 웅덩이 등 얕은 물을 통과할 때 사용하는 오프로드 기능입니다. 차량이 안전하게 통과할 수 있는 최대 수심은 타이어 기준 약 81㎝ 수준으로 알려졌습니다.