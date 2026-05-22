소파 2억·램프 350만원…''137억 집주인' 장원영, 럭셔리 빌라 공개

지난 21일 그룹 아이브 멤버 장원영(21)이 한강뷰 집 내부를 공개했다./사진=장원영 인스타그램

그룹 아이브 멤버 장원영(21)이 한강뷰 집 내부를 공개했다.

지난 21일 장원영은 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 장원영은 거실로 보이는 공간에 마련된 커다란 붉은 소파 위에 누워 다양한 포즈를 취하고 있다. 특히 그가 누운 소파는 모듈 하나당 약 1000만원 선으로 알려진 해외 디자이너 제품이다.

장원영은 거실 한 가운데에 20개의 모듈을 두어 커다란 사각 형태로 소파를 배치했다. 중간중간 원형 테이블을 둬 소파에 눕거나 앉아 음료를 마시거나 책을 볼 수 있게 구성했다. 장원영의 소파는 가격만 약 2억원대 수준일 것으로 추정돼 놀라움을 자아낸다.

지난 21일 그룹 아이브 멤버 장원영(21)이 한강뷰 집 내부를 공개했다./사진=장원영 인스타그램

사진에 등장한 분홍색 램프는 350만원대, 조명 옆에 둔 핑크 양 모양 인형은 90만원대, 장작이 타는 것처럼 보이는 에탄올 난로는 470만원대로 인테리어 소품 가격 하나하나가 모두 높은 가격대를 보여 눈길을 끌었다.

장원영이 술을 채운 쿠페 잔은 크리스털로 유명한 '바카라' 제품으로 잔 한 개 가격만 155만원이다.

앞서 장원영은 지난해 3월 국내 대표 부촌으로 꼽히는 서울시 용산구 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 137억원 전액 현금으로 매수한 사실이 알려져 화제가 됐다.