"장 열리자마자 던진다" 외인 9300억 폭풍 매도...코스피 출렁

(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자 = 코스피가 상승 출발한 22일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 57.53포인트(0.74%) 상승한 7873.12에 거래를 시작했다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자

코스피지수가 22일 상승 출발한 뒤 등락을 거듭하고 있다.

코스피는 오전 9시29분 현재 전일 대비 28.67포인트(+0.37%) 오른 7844.26에 거래되고 있다. 코스피는 57.53포인트(0.74%) 높은 7873.12에 출발해 71.05포인트(0.91%) 오른 7886.64까지 상승했다. 장중 한때 22.94포인트(0.29%) 내린 7792.65까지 밀렸지만 다시 상승 전환했다.

코스피시장에서 외국인이 9378억원 순매도 중이다. 개인과 기관은 각각 8304억원, 879억원 순매수하고 있다.

시가총액 1위 삼성전자(294,500원 ▼5,000 -1.67%)는 1.25% 내린 29만5750원 SK하이닉스(1,930,000원 ▼10,000 -0.52%)는 보합인 194만원에 거래됐다. 현대차(651,000원 ▼15,000 -2.25%)(-2.25%)는 내렸다. 반면 두산에너빌리티(113,400원 ▲5,000 +4.61%)(+4.15%) 삼성전기(1,284,000원 ▲80,000 +6.64%)(+3.90%) LG에너지솔루션(406,500원 ▲5,500 +1.37%)(+2.49%) HD현대중공업(680,000원 ▲8,000 +1.19%)(+1.93%) 삼성생명(362,000원 ▲7,000 +1.97%)(+1.83%)은 상승했다.

코스닥지수는 42.86포인트(+3.88%) 오른 1148.83에 거래됐다.

코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 2766억원, 793억원 순매수 중이다. 개인은 3315억원 순매도하고 있다.

에코프로(146,900원 ▲17,100 +13.17%)(+11.79%) 에코프로비엠(216,000원 ▲21,000 +10.77%)(+9.74%) HLB(51,200원 ▲4,400 +9.4%)(+9.19%) 코오롱티슈진(112,500원 ▲9,500 +9.22%)(+7.28%) 알테오젠(376,500원 ▲25,000 +7.11%)(+6.97%)이 강세를 보였다. 반도체 장비 종목인 주성엔지니어링(191,500원 ▲6,300 +3.4%)(+3.89%)도 올랐다.