"이스라엘군에 얼굴 맞아 귀 잘 안들려"…석방 활동가 2명 귀국

(인천공항=뉴스1) 이호윤 기자 = 이스라엘군에 나포됐던 활동가 김아현(활동명 해초)씨와 김동현씨가 22일 인천국제공항 1터미널을 통해 귀국해 인터뷰를 하고 있다. 2026.5.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

이스라엘에 의해 나포됐다가 풀려난 한국인 활동가 김아현 씨(활동명 해초), 김동현 씨가 22일 귀국했다.

두 활동가가 탄 타이항공 TG658편은 이날 오전 6시24분쯤 인천국제공항에 도착했다. 두 활동가는 전날 오후 11시 10분(현지시간) 태국 방콕에서 인천으로 향하는 비행기에 탑승했다.

이들이 인천공항에 모습을 드러내자, 팔레스타인 해방을 위한 항해 한국본부(KFFP) 인원들은 준비한 스카프를 두르고 활동가들을 맞이했다.

김아현씨는 현장에서 취재진과 만나 이스라엘에 나포되던 상황을 설명했다. 그는 "이스라엘 점령군이 당시 굉장히 화가 나 있는 상태였다"며 "감옥에 갔을 때 이미 많은 사람이 구타를 당했고, 저희도 얼굴을 (맞아서) 지금 한쪽 귀가 잘 안 들리는 상태"라고 밝혔다.

김동현씨도 "이스라엘이 저희한테 한 일은 공해상에서 우리 배들을 납치하고 민간인들을 상습적으로 고문하고 감금한 것"이라며 "저희는 이스라엘이 저지르는 폭력의 일부만 맛봤을 뿐이지만 정말로 견딜 수 없는 정도의 폭력이었다"고 말했다.

김아현씨는 가자지구에 가려던 이유를 묻자 "여전히 가자지구가 고립돼 있고, 협상 이후에도 가자지구의 상황은 여전하고 많은 사람이 폭격때문이 아니라 기아로 굶주리고 있다"며 "그곳에 사람이 있기 때문에 중동 상황과 정세가 위험하더라도 다시 한번 항해를 시도해야 한다고 생각했다"고 답했다.

나포된 후 곧바로 석방된 이유에 대해서는 "여러 가지 이유가 있을 것이라 생각한다"며 "하나는 (무효화된) 제 여권의 문제가 있던 것 같고, 한국 정부가 움직인 덕도 있을 것"이라고 했다.

그러면서 "사실 많은 국가가 영사업무를 안 하고 있다. 중동 정세가 위험하다는 이유로, 이스라엘과 외교적 갈등을 피하고 싶다는 이유 때문"이라며 "한국 정부는 정부가 해야 할 일을 했다고 생각한다"고 말했다.

외교부가 여권 무효화 방침을 유지하기로 한 데 대해선 "제가 가자지구에 가는 이유도 사람이 자신이 살고 싶은 곳에 살고 자신이 가고 싶은 곳으로 이동할 권리가 있음에도 가자가 고립돼 있기 때문인데 저 또한 사람"이라며 "아무리 정부가 여권이라는 법적 절차로 막더라도 저는 사람이기 때문에 제가 하고 싶은 걸 할 권리가 있다"고 밝혔다.

이어 "저는 언제나 가자지구에 갈 계획이 있다. 지난해 가자지구에 도달하지 못했다"며 "저는 가자지구가 해방될 때까지 팔레스타인과 세계에 고립된 수많은 땅을 방문할 예정"이라고 강조했다.

김아현 씨는 '리나 알 나불시'호를 타고 이탈리아에서 출항해 가자지구로 향하던 중 지난 20일 이스라엘군에 붙잡혔으며, 김동현 씨는 자유선단연합(FFC)의 키리아코스 X호를 타고 키프로스 인근 해역을 지나던 중 지난 19일 이스라엘군에 나포됐다.

외교부에 따르면, 이후 우리 정부는 수차례에 걸쳐 이스라엘 측에 우리 국민을 구금 없이 즉각 석방·추방할 것을 요청했고, 이스라엘은 이를 감안해 특별히 한국 국민 2명은 구금시설을 거치지 않고 바로 추방했다고 한다.

이날 활동가 일행을 맞이한 권나민 KFFP 활동가는 "이재명 정부는 이스라엘의 국제 범죄에 대해 수사적 차원의 규탄에 머무르지 말고, 가해 방조국으로서 가져온 분명한 책임을 밝혀야 한다"고 주장했다.

그러면서 "평화 활동가를 보호하기는커녕 유럽 수개국을 미등록 이민자로 떠돌게 하며 위험만 키운, 해초에 대한 반인권적인 여권 무효화 조치 역시 지금이라도 즉시 철회돼야 한다"고 말했다.

한편, 이스라엘은 가자지구 구호선단이 인도주의적 성격의 활동이 아니라는 입장이다. 주한이스라엘대사관은 이날 입장문을 통해 "플로틸라(선단)는 인도주의적 성격의 것이 아니며, 참가 선박에서 어떠한 형태의 인도주의적 지원 물자도 발견되지 않았음을 분명히 강조한다"고 밝혔다.