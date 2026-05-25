토트넘 구한 영웅인데 떠나나? 팔리냐, 이적 질문에 "미래 지켜볼 뿐"... 데 제르비는 "꼭 남아줘" 잔류 러브콜

토트넘의 주앙 팔리냐가 2025~2026 잉글랜드 프리미어리그 최종전에서 에버턴을 상대로 결승골을 넣어 팀의 1부 리그 잔류를 이끌었습니다. 팔리냐는 경기 후 "내 인생에서 가장 특별한 날 중 하나"라며 벅찬 소감을 전했고, 구단 직원들과 팬들에게 감사를 표했습니다. 로베르토 데 제르비 감독의 잔류 요청에 대해 팔리냐는 미래를 지켜봐야 한다면서도 토트넘에 대한 깊은 애정을 드러냈습니다.

주앙 팔리냐(오른쪽)가 25일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 '2025~2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL)' 최종 38라운드 홈 경기에서 에버턴을 1-0으로 꺾은 뒤 동료와 포옹하며 기뻐하고 있다./사진=토트넘 공식 SNS 갈무리

토트넘을 구한 주앙 팔리냐(31)가 벅찬 잔류 소감을 전했다.

토트넘은 25일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 '2025~2026 잉글랜드 프리미어리그(EPL)' 최종 38라운드 홈 경기에서 팔리냐의 결승골에 힘입어 에버턴을 1-0으로 꺾었다.

최종 승점 41점(10승11무17패)이 된 토트넘은 강등 마지노선인 17위로 시즌을 마쳤다. 손흥민이 뛰었던 지난 시즌에 이어 2연속 17위 턱걸이 생존이다.

토트넘과 생종 경쟁을 하던 18위 웨스트햄은 최종전에서 리즈 유나이티드를 3-0으로 대파했지만 승점 39점(10승9무19패)에 그쳐 다음 시즌 챔피언십(2부)으로 강등됐다. 올 시즌 강등팀은 웨스트햄과 19위 번리, 20위 울버햄튼으로 확정됐다.

전반 43분 터진 팔리냐의 선제골이 1부 잔류를 이끈 결승골이 됐다. 코너킥 상황에서 팔리냐의 헤더가 골대 오른편을 맞고 나오자 다시 왼발로 차 넣어 골망을 흔들었다. 팔리냐는 동료들을 격하게 껴안으며 기뻐한 뒤 홈팬들을 향해 '하트 세리머니'를 펼쳤다.

영국 BBC에 따르면 팔리냐는 경기 후 "오늘은 내 인생에서 가장 특별한 날 중 하나"라며 벅찬 소감을 전했다.

그러면서 "선수단 외에도 구단을 위해 헌신하고 생계를 이어가는 분들이 많다"며 구단 직원들을 생각하는 세심한 배려를 보였다.

팔리냐는 "비록 토트넘의 기대치에 못 미친 힘든 시즌이었지만, 이 경험은 팀의 미래에 큰 밑거름이 될 것"이라고 평가했다.

기뻐하는 주앙 팔리냐(가운데)와 토트넘 선수들. /사진=토트넘 공식 SNS 갈무리

주앙 팔리냐가 선제골 직후 홈팬들에게 달려가고 있다. /사진=토트넘 공식 SNS 갈무리

자신의 골보단 팀의 잔류에 더 큰 의미를 부여했다. 팔리냐는 "골은 그저 골일 뿐, 누가 뛰고 누가 넣는지는 전혀 중요하지 않았다. 오직 팀의 승리만을 간절히 원했다"고 말했다. 이어 "선수단의 헌신과 팬들의 열광적인 응원 덕분에 잔류할 수 있었다"며 "우리 팬들은 올 시즌보다 더 나은 결과를 누릴 자격이 있다"고 덧붙였다.

로베르토 데 제르비 감독의 잔류 요청에 대해서도 입을 열었다. 팔리냐는 "감독님의 말씀은 정말 기쁘지만, 미래는 더 지켜봐야 한다"고 신중한 입장을 보였다. 그러면서도 "가족과 함께 이곳에서 생활하며 토트넘 같은 최고 명문 구단을 대표하는 것을 진심으로 즐기고 사랑한다"며 깊은 애정을 드러냈다.

토트넘의 올 시즌은 다사다난했다. 지난해 여름 주장 손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC로 이적한 뒤 몰락이 시작됐다. 새롭게 출발한 토마스 프랭크 감독 체제는 8개월 만에 성적 부진으로 막을 내렸다. 후임 이고르 투도르 감독 역시 7경기 5패라는 최악의 성적 속에 44일 만에 경질됐다.

벼랑 끝에서 팀을 구한 건 '소방수' 로베르토 데제르비 감독이다. 데제르비 체제로 재편한 토트넘은 울버햄튼, 아스톤 빌라를 차례로 잡으며 한숨을 돌렸다. 이어 리즈에 비기고 첼시에 패하며 불안한 모습을 보였지만 결국 최종전에서 에버턴을 꺾으며 잔류를 이뤄냈다.