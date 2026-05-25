"아들 많이 컸네" 홍상수·김민희, 유아차 끌고 산책 '주말 일상' 포착

지난 4월 경기 하남 미사 호수공원에서 홍상수 감독과 배우 김민희가 한 차례 목격됐었다. /사진=온라인 커뮤니티

영화감독 홍상수와 배우 김민희 근황이 전해졌다.

지난 24일 온라인 매체 엑스포츠뉴스는 홍상수 감독과 김민희가 경기 하남시 미사 인근에서 아들과 함께 주말 외출을 즐겼다고 보도했다.

보도 사진 속 홍 감독은 선글라스를 착용한 채 직접 유아차를 끌고 이동했으며 김민희는 모자를 쓴 편안한 차림으로 일정 거리를 두고 그 뒤를 따랐다. 부쩍 성장한 아들 모습도 눈길을 끌었다.

이들의 목격담은 올해 들어 공항과 공원 등에 이어 세 번째다. 앞서 지난 4월에는 경기 하남 미사 호수공원에서 한 차례 목격됐고 지난 3월에는 인천공항에서 목격됐었다.

홍상수 감독과 김민희는 2015년 영화 '지금은 맞고 그때는 틀리다'로 인연을 맺은 후 2017년 영화 '밤의 해변에서 혼자' 언론시사회에서 불륜 관계를 공식 인정했다. 지난해 4월 혼외자 아들을 얻었다.

홍상수 감독은 법률상 유부남 상태를 유지하고 있다. 그는 2016년 아내를 상대로 이혼 조정을 신청하고 소송을 제기했으나, 2019년 법원은 혼인 파탄의 주된 책임이 홍상수 감독에게 있다며 이를 기각했다.

두 사람은 사생활 논란 속에서도 작품 활동을 이어가고 있다. 최근 홍상수 감독이 연출하고 김민희가 제작실장으로 참여한 신작 '그녀가 돌아온 날'이 관객과 만나고 있다. 이 영화는 지난 2월 베를린국제영화제에 초청됐다.