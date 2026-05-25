"잘살고 있는데, 이제 할 만큼 했다"…이혼·별거설에 입 연 한영

가수 박군과 방송인 한영 부부가 계속되는 이혼설과 별거설에 다시 한번 입장을 밝히며 답답함 심경을 드러냈다. /사진=SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'

가수 박군과 방송인 한영 부부가 계속되는 이혼설과 별거설에 다시 한번 입장을 밝히며 답답한 심경을 드러냈다.

지난 24일 SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'(약칭 동상이몽2) 측은 유튜브 채널에 오는 26일 방송될 박군과 한영 출연 예고 영상을 올렸다.

영상에서 박군은 산골 텐트에서 평화로운 아침을 맞이하는 모습을 보여주지만 핵심은 두 사람에게 따라붙은 별거설과 이혼설, 이를 지켜본 부부 반응이었다.

한영은 "우리 잘살고 있는데 왜 자꾸 이혼했다고 하는지 모르겠다"며 "정말 예민해지고 힘들었다"고 했다. 그러면서 "남편에게도 이런 이야기를 많이 했다"라고 심경을 밝혔다. 특히 그는 "나는 이제 할 만큼 했다고 생각한다"라며 의미심장한 말을 덧붙였다.

박군과 한영은 2022년 4월, 8살 나이 차이를 극복하고 연상연하 커플에서 부부로 거듭났다. 한영이 걸그룹 LPG 출신인 만큼 당초 이들은 가요계 선후배 부부로도 훈훈함을 자아냈다.

그러나 결혼 후 이혼설과 불화설이 반복적으로 제기됐다. 정작 박군과 한영 사이에 문제는 없었으나 '가짜뉴스'가 계속해서 두 사람을 괴롭힌 것이다.

관련해 박군은 지난 1월 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에 출연해 직접 불화설을 부인한 바 있다. 당시 방송에서 그는 "아내가 아이 문제로 2년 가까이 병원에 다니며 힘든 시간을 보냈다. 예민한 시기에 오해가 생긴 것 같다"고 했다.

또 박군은 지난 3월 방송된 KBS 1TV 예능 '아침마당'에서도 다시 한번 이혼설에 선을 그었다. 그는 "그 또한 관심이라 생각하고 감사하게 받아들이고 있다"고 했다.