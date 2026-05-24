도경완, 장윤정에 "집에서도 연예인이냐"...집에서 먹방 중 무슨 일

가수 장윤정이 많은 스케줄을 소화 중인 근황을 전했다. /사진=유튜브 채널 '도장TV' 캡처

가수 장윤정이 "내가 다시 이렇게 바빠질 수 있을까 했다"며 많은 스케줄을 소화 중인 근황을 전했다.

유튜브 채널 '도장TV'에는 지난 23일 '자기야 나 서운한 일이 있어'라는 제목의 영상이 공유됐다.

영상에서 장윤정과 도경완 부부는 집에서 새조개 샤부샤부를 해 먹었다. 도경완은 "이 음식이 장윤정과 같다"며 "시간이 지날수록 더 좋아진다"고 말했다.

그러자 장윤정은 "시간이 지날수록 내가 더 좋아지냐"고 물었다. 도경완은 "맛과 멋이 무르익는다"며 "가수로서, 연인으로, 여인으로서"라고 답했다.

하지만 장윤정은 남편에게는 가수가 아닌 아내로 보이고 싶다고 말했다. 그러면서 "요즘 하는 일 때문에 그런가? 너무 많은 일을 해서 힘들어 죽겠다"며 "내가 다시 이렇게 바빠질 수 있을까 생각했다"고 밝혔다.

도경완은 "요즘 진짜 너무 바빠졌다"며 "이렇게 둘이서 만찬을 가운데 두고 소주 한잔하는 게 오랜만"이라고 했다. 도경완은 장윤정에게 추가 유튜브 촬영을 요구했지만, 장윤정은 거절했다. 이에 도경완은 "집에 와서도 연예인이냐"고 투덜대 웃음을 안겼다.