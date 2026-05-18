[더벨]세레브라스 나스닥 데뷔, 신테카바이오 공동 연구 재조명

글로벌 AI 반도체 기업 세레브라스가 나스닥에 성공적으로 데뷔하며 신테카바이오와의 공동 연구 이력이 재조명되었다. 신테카바이오는 세레브라스의 WSE 기반 CS-2 시스템을 활용해 LLM 기반 단백질-저분자 3차원 결합 정보 분석 모델인 3bm GPT 연구를 수행했으며, 이 연구는 지난해 국제 SCI 학술지에 게재되었다. 신테카바이오는 이 기술을 AI 신약개발 플랫폼 딥매처에 적용하고 있으며, 세레브라스와의 추가 연구 가능성도 검토 중이다.

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글로벌 AI 반도체 기업 세레브라스(Cerebras Systems)가 성공적인 나스닥 데뷔를 하면서 신테카바이오(2,320원 ▼105 -4.33%)와 세레브라스 간 공동 연구 이력이 재조명되고 있다.

세레브라스는 14일(현지시간) 나스닥 시장 상장 첫날 공모가 대비 약 68% 상승했다. 웨이퍼 전체를 하나의 칩으로 구현한 ‘WSE(Wafer-Scale Engine)’ 기반 AI 연산 구조를 통해 초고속 추론 성능을 구현하면서 차세대 AI 반도체 기업으로 평가받고 있다.

신테카바이오는 세레브라스와의 협력을 통해 관련 기술을 신약개발 영역에 접목하는 연구를 수행한 바 있다. 지난해 세레브라스 연구진과 공동으로 수행한 거대언어모델(LLM) 기반 단백질-저분자 3차원 결합 정보를 약 6000만건의 언어 데이터로 변환해 학습한 분석 모델 ‘3bm GPT’ 연구다. 해당 연구는 지난해 11월 국제 SCI 학술지에 게재됐다.

연구에선 세레브라스의 주력 장비인 ‘WSE(Wafer-Scale Engine)’ 기반 CS-2 시스템을 활용해 모델 학습을 수행했다. 특히 국내 기업 중 세레브라스와 LLM 기반 공동 연구 논문까지 발표한 사례는 신테카바이오가 유일하다.

연구에선 ‘3bm GPT’는 단백질과 리간드 간의 3차원 결합 정보를 언어 형태로 변환해 학습시키는 방식으로, 기존 구조 기반 분석과는 차별화된 접근이 제시됐다. 해당 기술은 신테카바이오의 AI 신약개발 플랫폼 ‘딥매처(DeepMatcher)’에 적용되며, 실제 연구 적용 가능성을 확인했다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.

특히, 신테카바이오는 최근 고도화된 언어모델 기반 ‘딥매처’ 기술을 활용해 데이터센터급 환경에서 항체 및 저분자 타깃 각각 약 40개, 총 80여개 규모의 신약 파이프라인 예측을 수행하고 있다. 해당 데이터에 대한 글로벌 CRO 기반 실험 검증도 진행 중이다. 관련 실험 검증 데이터는 올해 3분기부터 순차적으로 도출될 예정이다. 연구 성과와 연계된 사업화 및 매출 반영 가능성도 해당 시기에 가시화될 것으로 기대하고 있다. 또 해당 결과를 바탕으로 세레브라스와의 추가 연구 방향 및 후속 연구 가능성에 대해서도 검토도 진행 중이다.

시장에선 세레브라스의 기업가치 상승이 반도체 산업을 넘어 AI 인프라 기반 산업 전반으로 확장되는 흐름으로 보고 있으며, 이 같은 변화가 바이오·헬스케어 분야에도 영향을 미칠 것이란 관측이 나온다. 특히 AI 기반 신약개발은 후보물질 발굴 기간 단축과 실패 확률 감소 측면에서 효율성을 높일 수 있는 분야로, 글로벌 제약사와 투자기관들의 관심이 지속되고 있다는 설명이다.

신테카바이오는 국내외 제약사 및 바이오텍과 다양한 공동 연구를 수행하며 AI 신약개발 적용 범위를 확대해 왔다. 최근에는 합성신약을 넘어 항체, 바이오의약품, 정밀의료 분야까지 AI 플랫폼 적용 영역을 넓히고 있다.

회사 관계자는 “세레브라스가 높은 기업가치를 인정받는 것은 AI 시대 핵심 인프라 기업으로 평가받기 때문”이라며 “이와 같은 글로벌 AI 기술 기업과 공동 연구를 수행한 경험은 향후 AI 기반 바이오 산업 확장 과정에서 의미 있는 레퍼런스로 작용할 수 있다”고 말했다.

정종선 신테카바이오 대표는 “세레브라스의 상장을 계기로 AI 컴퓨팅 기술에 대한 시장의 관심이 높아지고 있다”며 “당사는 해당 기술 기반의 공동 연구 경험을 바탕으로 신약개발 적용 범위를 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라며“현재 진행 중인 에셋 프로그램의 검증 결과를 기반으로 실질적인 사업화 성과로 이어질 수 있도록 노력할 것”이라고 덧붙였다.