[급등수사본부] 희소성 높은 선단공정용 특수소재 공급 '엘케이켐' vs 보스턴 다이내믹스 로봇 시스템통합 관리 전망 '현대오토에버'

정은서 앵커의 진행으로 정종택 MTNW 어드바이저와 명성욱 MTNW 어드바이저가 출연하여 급등주를 추천했다. 정종택 어드바이저는 희소성 높은 선단공정용 특수소재를 공급하는 엘케이켐을 추천하며 중화권 탑티어 기업과의 212억 공급 계약과 페로브스카이트 3공장 착공 준비를 언급했다. 명성욱 어드바이저는 현대차 계열사로 IT서비스 및 차량용 S/W 사업을 하는 현대오토에버를 추천하며 보스턴 다이내믹스 로봇 시스템통합 관리 전망과 정의선 회장의 지분 보유를 강조했다.