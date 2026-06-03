[여의도 클라쓰] '세나테크놀로지, 삼성물산, 네패스' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리
▶ 이달해 어드바이저
-반도체, 피지컬AI 추세 추종 전략 유지
-포트 내 비반도체 섹터 낮은 비중 지속 편입
-삼성전자, 현대차 관심
▶ 박태준 어드바이저
-외국인 수급보다 기관 수급 개선 주목
-로보스타, 로보티즈 관심
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 이달해 어드바이저
세나테크놀로지(50,800원 ▲1,950 +3.99%)(061090)
-차세대 로봇 통신 핵심 기업
-피지컬AI 활성화 수혜 기대감
-로봇 기업들과 MOU, 로봇 관제분야 사업 영역 확장
▶ 박태준 어드바이저
삼성물산(485,500원 ▲30,500 +6.7%)(028260)
-삼성그룹 실질적 지주사, 건설?패션?상사부문 실적 개선
-삼성전자, 삼성생명 등 핵심 계열사 보유 지분가치 상승
-외국인, 기관 수급 개선 등 금일 역사적 신고가 돌파
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 김도형의 레벨업 클라쓰
▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <네패스(37,300원 ▲2,700 +7.8%)(033640)>
-삼성전기 실리콘 캐패시터 후공정 담당 가능성 확대
-삼성전기-파운드리-OSAT 협력 구조상 유력 후보
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