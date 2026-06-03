[여의도 클라쓰] '세나테크놀로지, 삼성물산, 네패스' 클라쓰 올릴 종목은?

이달해 어드바이저는 반도체와 피지컬AI 추세 추종 전략을 유지하며 포트폴리오에 비반도체 섹터의 낮은 비중을 지속적으로 편입했다고 밝혔다. 박태준 어드바이저는 외국인 수급보다 기관 수급 개선에 주목하며 로보스타와 로보티즈에 관심을 보였다. 이달해 어드바이저는 세나테크놀로지를, 박태준 어드바이저는 삼성물산을 클라쓰 있는 종목으로 추천했다.