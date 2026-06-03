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[여의도 클라쓰] '세나테크놀로지, 삼성물산, 네패스' 클라쓰 올릴 종목은?

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[여의도 클라쓰] '세나테크놀로지, 삼성물산, 네패스' 클라쓰 올릴 종목은?

주혁 MTN PD
2026.06.03 07:40
이달해 어드바이저는 반도체와 피지컬AI 추세 추종 전략을 유지하며 포트폴리오에 비반도체 섹터의 낮은 비중을 지속적으로 편입했다고 밝혔다. 박태준 어드바이저는 외국인 수급보다 기관 수급 개선에 주목하며 로보스타와 로보티즈에 관심을 보였다. 이달해 어드바이저는 세나테크놀로지를, 박태준 어드바이저는 삼성물산을 클라쓰 있는 종목으로 추천했다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리

▶ 이달해 어드바이저

-반도체, 피지컬AI 추세 추종 전략 유지

-포트 내 비반도체 섹터 낮은 비중 지속 편입

-삼성전자, 현대차 관심

▶ 박태준 어드바이저

-외국인 수급보다 기관 수급 개선 주목

-로보스타, 로보티즈 관심

▶▶▶ 클라쓰 있는 종목

▶ 이달해 어드바이저

세나테크놀로지(50,800원 ▲1,950 +3.99%)(061090)

-차세대 로봇 통신 핵심 기업

-피지컬AI 활성화 수혜 기대감

-로봇 기업들과 MOU, 로봇 관제분야 사업 영역 확장

▶ 박태준 어드바이저

삼성물산(485,500원 ▲30,500 +6.7%)(028260)

-삼성그룹 실질적 지주사, 건설?패션?상사부문 실적 개선

-삼성전자, 삼성생명 등 핵심 계열사 보유 지분가치 상승

-외국인, 기관 수급 개선 등 금일 역사적 신고가 돌파

▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰

▶ 김도형의 레벨업 클라쓰

▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <네패스(37,300원 ▲2,700 +7.8%)(033640)>

-삼성전기 실리콘 캐패시터 후공정 담당 가능성 확대

-삼성전기-파운드리-OSAT 협력 구조상 유력 후보

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