[오늘 이 종목] AI 데이터센터 전력 효율화부터 CPO· 파운드리 부활까지… 강재헌 부장의 '시선집중' 핵심 전략

시장 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 강재헌 메리츠 광화문프리미어센터 부장이 출연해 비나텍, 삼성전자, NAVER, 성호전자를 중심으로 시장 주도주와 투자 전략을 제시했다.
[수급] 외국인· 기관의 시선: 비나텍(126,300원 ▼4,800 -3.66%)
"슈퍼커패시터 수요 폭발… AI 데이터센터 전력 인프라 핵심 장비 부각"
독보적인 시장 지배력: 글로벌 중형 슈퍼커패시터 시장 1위 기업으로, 고전력 공급의 필수 부품인 슈퍼커패시터 기술력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다.
전력 효율화 트렌드 수혜: AI 데이터센터 투자 확대로 전력 효율화에 대한 요구가 높아짐에 따라 슈퍼커패시터 수요가 급증하며 강력한 외형 성장을 이뤄내고 있습니다. 실제로 1분기 매출액은 전년 대비 61.2% 증가한 254억 원을 기록했습니다.
실적 폭증 및 수급 개선: 올해 연간 매출액 1,710억 원( 106.6%), 영업이익 229억 원( 488.8%)의 압도적인 성장이 전망되는 가운데, 최근 외국인이 5거래일 연속 저가 매수세를 유입하며 수급을 견인하고 있습니다.
[차트] 의미 있는 차트 무빙: 삼성전자(351,500원 ▼9,000 -2.5%)
"美 AI 엔트로픽 지분 투자 모멘텀… 파운드리 선단공정 부활 시동"
압도적인 반도체 펀더멘탈: 1분기 영업이익 57조 2,300억 원 중 반도체 부문에서만 53조 원을 거두는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. AI 데이터센터 투자 확대로 D램과 낸드의 판가 상승세가 지속되고 있습니다.
HBM 및 첨단 패키징 가시화: 엔비디아 등 글로벌 핵심 고객사향 HBM 공급망 진입이 가시화되고 있으며, HBM4 및 소캠2 업계 최초 양산 진입을 앞두고 있습니다. 파운드리 부문에서도 실리콘 포토닉스 대형 업체 수주에 성공했습니다.
선단공정 수주 및 투자 매력: 파운드리 2나노 선단공정 수주를 확대하는 가운데, 올해 연간 매출 670조 원, 영업이익 339조 원이 전망됩니다. 최근 기관과 연기금의 집중 매수세가 지속되며 차트상 강력한 추세 전환을 모색하고 있습니다.
독자들의 PICK!
[거래량] 거래대금/거래량 상위: NAVER(267,500원 ▼13,000 -4.63%)
"美 빅테크발 AI 낙관론 확산… 본업 펀더멘탈 레벨업 증명"
글로벌 AI 온기 확산: 델(Dell)의 호실적으로 글로벌 AI 서버 및 소프트웨어 수요에 대한 낙관론이 확인된 가운데, 엔비디아와의 협력 기대감이 유입되며 거래량이 실리고 있습니다.
내수 및 글로벌 모멘텀: 네이버·현대차·LG로 이어지는 ‘2차 깐부회동’의 최고 수혜주로 부각되고 있으며, 국민연금의 국내 주식 비중 확대 기조도 호재로 작용하고 있습니다.
플랫폼 가치 대비 저평가: 1분기 매출액 3조 2,411억 원( 16.3%), 영업이익 5,418억 원( 7.2%)을 기록했으며, 네이버페이 결제액이 24조 2,000억 원( 23.4%)을 돌파하는 등 핵심 플랫폼 가치 고려 시 확실한 저평가 매수 구간입니다.
[포트폴리오 중심] 핵심 주도주: 성호전자(51,400원 ▲3,900 +8.21%)
"엔비디아 이어 삼성전자 파트너 낙점… AI 광통신 장비사로 환골탈태"
성공적인 M&A를 통한 변신: 기존 필름 콘덴서 중심의 안정적인 본업 캐시카우를 기반으로, 최근 2,800억 원 규모의 ADS테크 인수에 성공하며 AI 광통신 장비사로 체질 개선에 성공했습니다.
CPO 시장의 게임체인저: 젠슨 황 엔비디아 CEO가 AI 전력난과 병목 현상을 해결할 핵심 기술로 CPO(광학탑재부품)를 지목한 가운데, 자회사 ADS테크가 엔비디아 자회사 및 브로드컴을 핵심 고객사로 확보하며 기술력을 입증했습니다.
삼성 파트너십 및 수급 유입: 삼성전자의 CPO 파트너로 낙점되며 AI 하드웨어 밸류체인을 완성했습니다. 대형 모멘텀을 바탕으로 최근 1주일간 기관 중심의 강력한 연속 매수세가 유입되며 포트폴리오의 핵심 주로 부각되고 있습니다.
[성호전자 투자 가격 전략]
매수가: 현재가
목표가: 68,000원
손절가: 38,000원
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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