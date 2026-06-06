[종목상담소 주식민원처리반 1부] '디아이씨 vs 케이피항공산업' ... 다음주 승자는?

민정욱 어드바이저는 디아이씨가 엔비디아의 자율주행 및 휴머노이드 로봇 생태계 구축과 로봇 감속기 국산화 성공, 현대차 AI팩토리 수혜를 기대한다고 밝혔다. 와룡선생 어드바이저는 케이피항공산업이 항공기 및 방산 부품 제조업체로 한국항공우주산업, 대한항공, 미국 스피릿 등을 고객사로 확보했다고 전했다. 또한 케이피항공산업은 항공 수요의 구조적 회복세와 K-방산 수출 수혜를 기대했다.