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[종목상담소 주식민원처리반 1부] '디아이씨 vs 케이피항공산업' ... 다음주 승자는?

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[종목상담소 주식민원처리반 1부] '디아이씨 vs 케이피항공산업' ... 다음주 승자는?

주혁 MTN PD
2026.06.06 11:01
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민정욱 어드바이저는 디아이씨가 엔비디아의 자율주행 및 휴머노이드 로봇 생태계 구축과 로봇 감속기 국산화 성공, 현대차 AI팩토리 수혜를 기대한다고 밝혔다. 와룡선생 어드바이저는 케이피항공산업이 항공기 및 방산 부품 제조업체로 한국항공우주산업, 대한항공, 미국 스피릿 등을 고객사로 확보했다고 전했다. 또한 케이피항공산업은 항공 수요의 구조적 회복세와 K-방산 수출 수혜를 기대했다.

▶▶▶ 발굴! 유망주

▶ 민정욱 어드바이저

디아이씨(10,060원 ▼200 -1.95%)(092200)

-엔비디아, 자율주행· 휴머노이드 로봇 생태계 구축

-로봇 감속기 국산화 성공

-현대차 AI팩토리 수혜 기대

▶ 와룡선생 어드바이저

케이피항공산업(12,900원 ▲240 +1.9%)(288180)

-항공기· 방산 부품 제조업체

-한국항공우주산업, 대한항공, 미국 스피릿 등 고객사 확보

-항공 수요 구조적 회복세, K-방산 수출 수혜 기대

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