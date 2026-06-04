"메뉴 이미지 AI가 뚝딱" 요기요 해커톤 대상 'AI 메뉴 비서'의 정체

서울 강남구 구글 스타트업 캠퍼스에서 열린 AI 해커톤 '2026 위대한 상상력' 수상자들이 기념 사진을 찍고 있다. 2026.06.04./사진제공=요기요

요기요가 구글 클라우드, 메가존클라우드의 관계사 메가존소프트와 AI 해커톤 '2026 위대한 상상력'을 성공적으로 마무리했다고 4일 밝혔다.

요기요는 지난 5월14일 서울 강남구 구글 스타트업 캠퍼스에서 사내 첫 AI 해커톤 '2026 위대한 상상력' 본선을 진행했다. 이번 해커톤은 단순 아이디어 경연을 넘어 요기요의 서비스와 비즈니스 문제 해결을 위한 AI 기반 솔루션을 발굴하고 이를 실제 사업에 적용하는 것을 목표로 개최했다.

개발·기획·디자인 직군은 물론 비개발자까지 총 43개 팀이 자유롭게 참여했으며 접수된 57개 아이디어 중 예선을 통과한 11개 팀이 최종 결선에서 프로토타입을 직접 구현해 시연을 선보였다. 구글 클라우드와 메가존소프트의 기술 전문가들이 멘토로 참여해 생성형 AI 모델 활용 방안 및 서비스 구현, 기술 검토 등 실무형 멘토링을 지원하며 참가자들의 AI 활용 역량을 끌어올렸다.

참가자들은 구글의 생성형 AI 모델 제미나이를 비롯한 최신 AI 툴을 활용해 고객 및 사장님 경험 개선, 앱 서비스 고도화, 내부 업무 효율 향상 등 요기요 서비스와 운영 전반에 걸친 실질적인 해결책을 제시했다. 실제 서비스 적용에 따른 기대 효과와 운영 효율성까지 구체적으로 산정해 비즈니스 관점의 완성도를 높였다.

본선 심사에는 요기요와 구글 클라우드, 메가존소프트의 리더들이 참여해 본선 출품작에 대한 비즈니스 임팩트, 창의성, 실현 가능성 등을 종합적으로 평가했다.

대상은 '1인' 팀의 'AI 메뉴 비서'가 차지했다. 'AI 메뉴 비서'는 지역 상권 데이터와 리뷰, 가격 정보를 AI로 분석해 사장님에게 메뉴 개선 방향을 제안하고 메뉴 이미지 고급화 및 등록까지 지원하는 서비스다. 생성형 AI 기반의 메뉴 이미지 편집, 텍스트 분석, 대화형 추천 기능 등을 구현해 사장님의 메뉴 운영 부담을 줄이고 데이터 기반 의사결정을 돕는다는 점에서 높은 평가를 받았다.

요기요는 이번 해커톤을 AI 네이티브 조직으로의 전환을 가속하는 출발점으로 삼는다는 방침이다. AI를 단순 개인 업무 도구가 아닌 비즈니스 문제를 정의하고 해결하는 도구로서 활용하는 조직문화를 조성할 계획이다. 개발자와 비개발자의 영역을 넘어 다 함께 AI활용 능력을 통해 문제 해결을 하고 실제 서비스에 연결하는 실행 중심의 혁신을 이어갈 예정이다.

손진형 손진형 CTO는 "이번 해커톤은 전사 다양한 부서에서 총 57개의 아이디어가 쏟아질 만큼 구성원들의 열기가 뜨거웠다"며 "앞으로 차세대 배달앱을 위한 차별화된 혁신을 이어가기 위해 요기요 구성원 모두의 AI 활용 역량을 강화하는 것이 목표"라고 말했다.