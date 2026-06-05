국민 일상 바꿀 AI 서비스, 연내 나온다…본격 개발 착수

과학기술정보통신부는 5일 서울 마포구에서 'AI 민생 10대 프로젝트 합동보고회'를 연다.

과기정통부가 추진하는 'AI 민생 10대 프로젝트' 추진 계획을 공유하는 자리다. 국민이 일상에서 AI를 체감할 수 있는 서비스를 만들기 위해 지난해 11월 과학기술관계장관회의 심의를 거쳐 과제를 선정했다.

이날 과기정통부를 비롯한 10개 프로젝트의 협업 부처·기관 및 사업 수행기업 관계자들이 참석해 핵심 과업과 추진 전략·일정을 공유한다. 이를 바탕으로 연내 AI 에이전트 기반 △농축산물 알뜰 소비정보 플랫폼 △AI 국세상담 시스템 △아동·청소년 위기대응 △AI 기반 국가유산 해설 솔루션 등 4개 서비스를 순차 개시한다. 모두의 경찰관, 소상공인 AI 창업·경영 컨설팅 솔루션 등 나머지 6개 서비스도 내년 상반기 내 선보일 예정이다.

이도규 과기정통부 정보통신정책실장은 "AI 민생 10대 프로젝트는 AI 3대 강국 도약을 국민이 체감하는 성과로 연결하기 위한 첫걸음"이라며 "각 부처와 수행기관, 기업이 긴밀히 협력해 AI 기술 혁신의 성과가 국민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.