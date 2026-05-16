이란, 호르무즈 통행세 곧 발표…"美연합전선엔 철저히 폐쇄"

호르무즈 해협 인근 걸프만에 화물선이 지나가고 있다. 사진은 아랍에미리트(UAE) 라스알카이마 북부에서 바라본 모습. /로이터=뉴스1

이란이 호르무즈 해협의 선박 통항 통제 시스템을 조만간 공개하고 통항 수수료를 부과할 예정이라고 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보외교정책위원회 위원장이 16일(현지시간) 밝혔다

이란 국영 IRIB 방송 등에 따르면 아지지 위원장은 "국가 주권 수호와 국제 무역 안보 확보의 틀 안에서 호르무즈 해협 선박 통항을 관리하기 위한 전문적인 메커니즘을 마련했고 조만간 공개할 예정"이라며 "새로운 체제를 통해 제공되는 특화된 서비스의 대가로 이란이 필요로 하는 정당한 권리를 확보하게 될 것"이라고 말했다.

아지지 위원장은 또 "오직 상업용 선박과 이란에 협력하는 국가만이 새로운 체제의 혜택을 받게 될 것"이라며 "해당 항로는 이른바 '해방 프로젝트'의 대리인들에게는 철저히 폐쇄된 상태로 유지될 것"이라고 밝혔다.

이란의 이 같은 발표는 미국 주도로 호르무즈 해협에 갇힌 선박을 빼내는 '해방 프로젝트'에 동참하는 국가의 선박 통항은 차단하면서 그밖의 선박에 대해서는 수수료를 부과하겠다는 취지로 풀이된다.