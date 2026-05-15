日 금리 상승 압박에…코스피, 순식간에 8000에서 7400대로

사상 최초로 8000을 돌파했던 코스피가 일본의 기준금리 상승 압박에 500포인트 이상 크게 떨어졌다. 전쟁이 길어지면서 물가가 급등한 영향이다. 일본을 시작으로 도미노 금리 상승이 일어날 수 있다는 우려가 나오면서 위험자산 회피 심리가 확대됐다.

15일 오후 2시49분 기준 코스피는 전 거래일 대비 537.91포인트(6.74%) 내린 7443.50에 거래되고 있다. 이날 코스피는 로봇·전력 인프라 등 순환매에 힘입어 장 중 한 때 8046.78까지 올랐으나, 외국인이 매도폭을 확대하며 급격히 하락했다. 장 중 저점은 7469.99이다.

코스피 시장에서 개인은 6조13억원을 순매수 중이고 외국인과 기관이 각각 5조475억원, 1조805억원 순매도 중이다. 외국인 순매도 1, 2위 종목은 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%)(1조1728억원)와 SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%)(6399억원)다.

이경민 대신증권 FICC리서치부 부장은 "일본 재무상이 오는 6월15일 개최되는 G7 회의에서 글로벌 채권금리 상승에 대해 논의할 것이라고 밝히면서 금리에 대한 경계심리가 확대돼 시장 금리가 급등하는 상황이다"며 "원/달러 환율도 1500원에 근접하며 위험자산 회피 심리 확대를 반영했다"고 설명했다.

업종별로는 부동산이 강보합, 섬유·의류, 비금속, 오락·문화가 약보합이다. 종이·목재, 전기·가스, 음식료·담배, 제약은 2%대, IT서비스, 통신, 운송·창고가 3%대, 보험, 운송장비·부품, 금융, 일반서비스, 금속, 화학은 4%대, 기계·장비, 증권, 유통은 5%대, 제조는 7%대, 전기·전자, 의료·정밀기기는 8%대, 건설은 9%대 약세다.

시가총액 상위종목은 모두 약세다. KB금융(155,600원 ▼400 -0.26%)이 약보합이고, 삼성전기(1,010,000원 ▼14,000 -1.37%), 현대차(700,000원 ▼12,000 -1.69%), 삼성바이오로직스(1,419,000원 ▼30,000 -2.07%)는 2%대, LG에너지솔루션(417,000원 ▼25,000 -5.66%), HD현대중공업(640,000원 ▼31,000 -4.62%), 기아(168,000원 ▼10,100 -5.67%)는 5%대, 두산에너빌리티(110,800원 ▼6,300 -5.38%), 한화에어로스페이스(1,216,000원 ▼90,000 -6.89%), SK스퀘어(1,098,000원 ▼73,000 -6.23%)는 6%대, 삼성생명(310,000원 ▼20,000 -6.06%), SK하이닉스(1,819,000원 ▼151,000 -7.66%)는 8%대, 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%), 삼성물산(396,500원 ▼45,500 -10.29%)은 9%대 약세다.

같은 시각 코스닥은 68.05포인트(5.71%) 내린 1123.04를 나타낸다.

코스닥 시장에서는 외국인이 1537억원을 순매수하고 있고, 개인과 기관이 801억원, 238억원을 순매도하고 있다.

코스닥도 전 업종이 약세인 가운데, 금융(8%대), 기계·장비, 비금속(7%대), 의료·정밀기기, 화학, 전기·전자, 제조(6%대) 등이 특히 낙폭이 크다.

코스닥 시장에서도 시가총액 상위종목이 모두 약세다. 코오롱티슈진(111,600원 ▼2,700 -2.36%), HLB(51,900원 ▼1,300 -2.44%), 리가켐바이오(191,400원 ▼4,500 -2.3%), 펩트론(259,500원 ▼7,000 -2.63%), 이오테크닉스(442,000원 ▼37,000 -7.72%)는 3%대, 알테오젠(369,000원 ▼16,000 -4.16%), 레인보우로보틱스(810,000원 ▼31,000 -3.69%)는 4%대, 삼천당제약(388,000원 ▼17,000 -4.2%)은 5%대, 에이비엘바이오(119,300원 ▼6,300 -5.02%)는 6%대, 에코프로비엠(190,500원 ▼18,500 -8.85%)은 8%대, 원익IPS(114,700원 ▼12,700 -9.97%), 에코프로(129,200원 ▼13,100 -9.21%)는 9%대, 리노공업(101,000원 ▼13,200 -11.56%)은 10%대, 주성엔지니어링(140,200원 ▼27,800 -16.55%)은 17%대 약세다.