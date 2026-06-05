미국 정부, AI 기업 지분 확보 검토…AI 과실 국민 공유 취지

샘 올트먼 오픈AI CEO/AFPBBNews=뉴스1

미국 정부가 오픈AI 등 주요 인공지능(AI) 기업의 지분을 직접 보유하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. AI 산업 성장에 따른 막대한 부를 국민과 공유하는 방안의 일환으로 해석된다.

월스트리트저널(WSJ)은 4일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 미국 정부가 지난해 초부터 주요 AI 기업 지분을 정부가 확보하는 방안을 놓고 예비 논의를 진행해왔다고 보도했다. 오픈AI와 앤트로픽이 기업공개(IPO)를 계획하는 가운데 향후 정부가 이들 기업의 주주로 참여할 가능성에 관심이 쏠린다.

이와 관련해 미국 인터넷 매체 노터스는 세부 사항은 아직 유동적이지만 기업들이 자발적으로 정부에 지분 일부를 제공하는 방안을 중심으로 논의가 이뤄지고 있다고 전했다. 정부가 확보한 지분에서 발생하는 수익은 미국 가계에 배당금 형태로 지급하거나 공공 목적에 활용한단 구상이다.

이러한 논의는 샘 올트먼 오픈AI CEO가 도널드 트럼프 정부에 관련 아이디어를 제안하면서 시작된 것으로 전해진다. 올트먼 CEO는 지난해 4월 정부가 AI 기업의 지분을 확보해 공공펀드를 조성하고 여기서 발생하는 수익을 국민들에게 지급하는 방안을 제안했다.

AI 발전으로 일자리 감소와 경제적 불평등이 예상되는 상황에서 경제적 이익이 소수 기술기업과 투자자에게 집중되는 것을 완화하고 일반 국민들에게도 혜택이 돌아가도록 하자는 취지다. 기업 입장에서는 정부를 주주로 참여시킴으로써 향후 직면할 규제 리스크를 완화하는 효과를 기대할 수도 있다.

다만 정부가 특정 기업의 주주가 될 경우 시장 변동성에 노출될 수 있고 기업에 대한 규제와 투자자 역할이 충돌하는 문제가 발생할 수 있단 지적도 나온다.

또 현재 앤트로픽은 정부와 지분 제공을 논의하지 않고 있다고 노터스는 전했다.

세계적으로 AI 산업이 창출하는 막대한 부를 사회 전체와 어떻게 나눌 것인지를 둘러싼 논의가 확산하고 있다. 최근 버니 샌더스 미국 상원의원은 상위 AI 기업 지분의 50%를 공공기금으로 이전하자는 파격적인 아이디어를 내놓기도 했다. AI 모델이 인류 전체가 쌓아온 데이터 자산을 기반으로 구축된 만큼 성장 과실의 절반은 사회가 회수해 국민 기본소득 등의 재원으로 써야 한다는 논리다.