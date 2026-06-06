"스페이스X 2040년 매출 5000조원 전망…15년 안에 180배 뛸 것"

지난 5월22일(현지시간) 미 텍사스주 보카치카 스타베이스에서 스페이스X의 차세대 메가 로켓 '스타십 V3'가 12번째 시험 발사되고 있다. /보카치카(미국) AP=뉴시스

스페이스X의 매출이 2040년 5000조원에 달할 것이라는 전망이 나왔다.

월스트리트저널은 5일(현지시간) 스페이스X 기업공개(IPO) 공동 주관사인 모간스탠리가 전날 투자자 설명자료에서 2040년 스페이스X 매출 전망치를 3조4000억달러(약 5300조원)로 제시했다고 보도했다. 2025년 매출 187억달러(약 29조원)와 견줘 180배 이상 늘어날 것이라는 분석이다.

스페이스X의 상각전영업이익(EBITDA)은 2040년 2조7000억달러(약 4200조원)에 달할 것으로 모간스탠리는 추산했다.

파이낸셜타임스와 블룸버그 통신은 공동 주관사인 골드만삭스가 스페이스X의 AI 부문 매출이 2025년 32억달러(약 5조원)에서 2030년 3220억달러(약 500조원)로 늘어날 것으로 예상했다고 전날 보도했다.

스페이스X 전체 매출은 지난해 187억달러에서 2030년 4740억달러(약 735조원)로 증가할 것으로 예상했다.

스페이스X는 오는 12일로 예상되는 나스닥시장 상장을 약 750억달러(약 116조원)를 조달할 예정이다. 시가총액은 약 1조7500억~1조7700억달러(약 2400조 원)로 전망된다.