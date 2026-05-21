6차 석유 최고가격도 '동결'…4주마다 가격 조정하기로

고유가 피해지원금 2차 신청 둘째 날인 19일 착한주유소를 선정된 서울 구로구 개봉로 대원 셀프주유소에서 관계자가 자량에 기름을 주유하고 있다. 착한주유소는 석유 최고가격제에 자발적으로 참여해 일정 기간 유가 안정에 기여한 주유소를 시민단체인 '에너지·석유시장감시단'이 선정한 주유소다. 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.

산업통상부가 22일 자정부터 적용될 6차 석유 최고가격을 지난 5차에 이어 동결했다고 밝혔다. 아울러 2주마다 하던 가격조정을 4주로 변경했다.

산업부는 21일 이번 6차 최고가격은 리터(ℓ)당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 지난 3, 4, 5차 최고 가격과 같다고 밝혔다.

최근 미국-이란 종전 협상과 미-중 정상회담에서 뚜렷한 진전을 이루지 못한 가운데, 국제유가는 배럴당 100달러 내외에서 등락을 거듭하고 있다. 지난 5차 최고가격 지정 이후 중동 정세와 국제 유가에는 특별한 변화가 없는 상황이다.

산업부 관계자는 "최고가격 도입 이후 누적 인상 요인이 여전히 남아 있지만 석유가격으로 인한 물가 상승 압력이 민생에 큰 부담을 주고 있는 상황에서 정부는 물가와 민생 안정에 최우선을 두고 이번 6차 최고가격 동결하기로 결정했다"고 밝혔다.

국내 석유제품 판매량은 전년과 비교했을때 감소 추세를 이어가고 있다. 5월 판매량은 전년동월대비 휘발유 2%, 경유 6% 감소했으며 최고가격 시행 이후 10주(3.2주~5.3주)간 판매량은 전년동기 휘발유 3%, 경유 8% 감소했다.

정부는 이번 6차 최고가격 지정 이후부터 기존 2주 단위 조정 주기를 4주 단위로 늘리기로 결정했다. 최고가격제 시행 때부터 정부는 시장상황 변화에 빠르게 대응하기 위해 2주 단위로 최고가격을 조정해 왔다.

다만 중동전쟁이 교착 상태에 머무르며 국제유가가 전쟁 초기 대비 제한적인 변동성을 보이고 있고 국내 주유소 가격은 휘발유와 경유 모두 ℓ당 2000원대 초반대에서 안정세를 보이고 있다.

이에 정부는 주유소 사업자들의 재고관리, 일반 국민들의 생활, 생계형 운전자들의 경제활동 등에 예측가능성과 안정성을 높이기 위해 이번에 조정주기 변경을 결정했다.

그럼에도 호르무즈 해협 통항 재개 등 중동상황에 변화가 생기면 4주 조정주기와 무관하게 신속하고 유연하게 최고가격을 조정하는 등 탄력적으로 최고가격제를 운영해 나갈 계획이다.