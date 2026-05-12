'허수아비' 백현진, 서스펜스 속 빛난 참된 리더십

배우 백현진이 ENA 월화드라마 '허수아비'에서 강성경찰서 반장 김만춘 역을 맡아 책임감 있는 어른의 면모와 따뜻한 인간미를 선보였다. 그는 베테랑 형사이자 권위주의를 탈피한 상사로서 범인의 도발과 시민들의 분노 속에서도 부하들을 보호하며 책임을 다했다. 또한 주인공 강태주에게 조언을 건네며 끈끈한 유대감을 보여주는 등 1980년대 배경 속에서 생활 밀착형 연기로 극의 몰입도를 높였다.

'허수아비' 백현진 / 사진=ENA

배우 백현진이 '허수아비'에서 책임감 있는 어른의 얼굴로 서스펜스 스릴러의 온도를 끌어올렸다.

ENA 월화드라마 '허수아비'(연출 박준우, 극본 이지현)가 예측 불허의 전개로 자체 최고 시청률을 경신하며 화제를 모은 가운데, 백현진이 극에서 현실감 넘치는 연기로 묵직한 존재감을 드러냈다.

백현진은 '허수아비'에서 강성경찰서 반장 김만춘 역을 맡아 특유의 현실감 넘치는 연기로 서스펜스 스릴러에 따뜻한 인간미를 더했다.

그가 연기한 김만춘은 오랜 현장 경험을 지닌 베테랑이자, 권위주의를 탈피한 든든한 상사다. 극 중 "다섯 명을 죽였다"는 범인의 도발 앞에서는 다급한 어조로 긴장감을 불어넣고, 분노한 시민들이 경찰을 향해 계란을 투척하는 위기 상황에서는 부하들을 뒤로한 채 앞으로 나섰다. "제가 책임자다. 반드시 범인을 잡겠다"고 외치는 모습은 직급의 무게를 피하지 않는 책임감 있는 어른의 면모를 설득력 있게 보여줬다.

주인공 강태주(박해수)와의 호흡에서도 그의 조력자적 역할이 빛났다. 강태주의 사직서가 수리되는 것을 막기 위해 윗선에 고개 숙여 선처를 구하는 장면은 그의 따뜻한 내면을 짐작게 했다. 또한 사건의 여파로 좌천되어 경찰서를 떠나는 순간에도 원망 대신 담담한 얼굴로 강태주에게 "너 좋은 형사다. 근데 너무 혼자 다 하려고 하지 마라. 동료들이랑 같이 해라"라는 조언을 건넸다. 이는 두 인물 간의 끈끈한 유대감을 완성하며 훈훈함을 안겼다.

백현진 특유의 과장 없는 생활 밀착형 연기는 1980년대라는 극의 배경과 자연스럽게 어우러져 캐릭터의 몰입도를 높였다. 자신만의 확고한 연기 색깔로 극의 감초 역할을 톡톡히 해내는 백현진이 또 어떤 연기로 대중을 찾을지 다음 행보에 이목이 집중된다.