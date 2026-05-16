어린이날 1억 이어 16일 생일에 3억…아이유의 멈추지 않는 '기부 행보'

가수 겸 배우 아이유가 16일 자신의 생일을 맞아 3억원을 기부하며 선한 영향력을 전파했다/사진=뉴시스

가수 겸 배우 아이유가 자신의 생일을 맞아 총 3억원을 기부했다.

아이유 소속사 EDAM엔터테인먼트는 "아이유가 16일 생일을 맞아 '아이유애나(아이유+팬덤명 유애나)' 이름으로 총 3억원을 기부했다"고 밝혔다.

기부금은 서울아산병원에 1억원, 함께걷는아이들·어르신의 안부를 묻는 우유배달·한국미혼모가족협회·따뜻한동행에 각각 5000만원씩 전달됐다.

이번 기부금은 경제적 어려움을 겪고 있는 환자 지원, 아동·청소년 교육 및 문화 지원, 홀몸 어르신 돌봄, 취약계층 미혼모 가정 지원, 장애인을 위한 첨단보조기구 지원 등 다양한 계층을 위한 실질적인 지원에 사용될 예정이다.

아이유는 데뷔 기념일, 생일, 연말연시 등 뜻깊은 날마다 '아이유애나' 이름으로 꾸준히 기부를 이어오며 선한 영향력을 전해왔다.

최근엔 어린이날에도 아동과 청소년을 위해 1억원을 전달했다. '한국아동복지협회'와 '사단법인 전국지역아동센터협의회'에 각각 5000만원씩 기부했다.

지난해에는 3월 경상권 산불 피해 지원 및 소방관 처우 개선을 위해 2억원을 전달했으며, 어린이날에는 아동·청소년 지원을 위해 1억5000만원을 기부했다. 생일과 데뷔 기념일에는 각각 2억원씩 기부했으며, 연말에는 2억원을 전달하는 등 따뜻한 나눔을 이어왔다.