이요원 "잘생기고 철들면 뭐해...돈 없으면 최악의 남편"

배우 이요원이 최악의 남편감으로 '돈 없는 남성'을 꼽았다. /사진=SBS '아니 근데 진짜!'

배우 이요원이 최악의 남편감으로 '돈 없는 남성'을 꼽았다.

이요원은 18일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서 "철없는 남편, 돈 없는 남편, 재미없는 남편, 못생긴 남편 중 최악의 남편을 골라달라"는 질문에 이같이 밝혔다.

이요원은 "현실적으로 가정을 부양해야 하지 않냐. 돈이 없는데 철만 들면 뭐하냐. 아이들 교육비 내야 하는데"라고 설명했다.

이어 "저는 또 잘생긴 남자를 별로 좋아하지 않는다"고 했다.

함께 출연한 강소라는 "저는 '최악의 남편'으로 재미없는 남편이랑 못생긴 남편 중 고민하고 있다"며 상반된 답변을 내놨다. 그는 "상대방은 웃기려고 하는데 재미가 없으면 제가 정색을 하게 되니까 힘들 것 같다. 그리고 잘 생기면 없던 돈도 들어온다"고 강조했다. /사진=SBS '아니 근데 진짜!'

함께 출연한 강소라는 "저는 '최악의 남편'으로 재미없는 남편이랑 못생긴 남편 중 고민하고 있다"며 상반된 답변을 내놨다. 그는 "상대방은 웃기려고 하는데 재미가 없으면 제가 정색을 하게 되니까 힘들 것 같다. 그리고 잘 생기면 없던 돈도 들어온다"고 강조했다.

동안으로 유명한 이요원은 최근 들어 관리를 시작했다고 밝혔다. 그는 또 실물 미녀라는 칭찬에 "저는 실물이 더 예쁘다는 말을 너무 많이 들었다. 화면으로 보이는 직업인데, 화면발이 안 받는다 '화면이 예쁘다'는 말을 듣고 싶다"고 말했다.