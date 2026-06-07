'하시4' 김지민, SNS 유출 파장…"박희선에 죄송, 일부 제가 작성"

/사진=김지민 SNS 계정

'하트시그널' 시즌4 출연자 김지민이 유출된 SNS 게시물로 파장이 커지자 사과했다.

김지민은 6일 자신의 인스타그램에 "최근 며칠 동안 저의 개인적인 공간에서 작성되었던 게시물들로 인해 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "비록 한정된 공간이었을지라도 저의 개인적인 의견을 공유하는 과정에서 누를 끼치게 된 점 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.

이어 "특히 사적으로 언급했던 내용 중 사실관계가 명확히 확인되지 않은 이른바 '주클럽'(주짓수+클럽) 관련 이미지로 인해 의도치 않게 피해와 상처를 입으신 '솔로지옥5' 아티스트 박희선 님과 소속사 관계자분들, 팬분들께 진심으로 사과드린다"며 "저의 경솔한 언급으로 인해 불편함을 겪으신 다른 아티스트분들께도 깊은 사과의 말씀을 전한다"고 말했다.

그는 "현재 온라인상에 유포되고 있는 게시글에 포함된 내용 중 일부는 제가 작성한 게 맞지만, 모든 내용을 제가 직접 작성한 것은 아니다. 재유포되는 과정에서 작성 시점의 의미와 전후 맥락이 상당 부분 누락되거나 왜곡되어 일부 내용은 사실과 다르게 전달되고 있다"고 억울함을 토로했다.

그러면서 그는 "동의 없는 무단 유출과 사실과 다른 내용의 확산으로 인해 현재 저뿐만 아니라 우리 가족, 그리고 저를 아껴주시는 주변 분들까지 감당하기 어려운 큰 어려움을 겪고 있는 상황"이라며 "더욱 악화하는 것을 막기 위해 부득이하게 필요한 범위 내에서 적절한 법적 대응을 검토 중"이라고 밝혔다.

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 김지민의 인스타그램 스토리 게시글로 추정되는 캡처 이미지들이 확산하며 논란이 됐다. 김지민은 일부 사용자에게만 공개되는 '친한 친구' 설정으로 인스타그램 스토리를 올렸지만, 내부 이용자에 의해 캡처돼 밖으로 유출됐다.

유출된 게시물에는 정치적 발언을 비롯해 일부 방송 출연자들에 대한 내용이 담겼다. 김지민은 "대한민국을 망치고 있던 세력은 민주당. 민주당의 나라 망치는 행위를 공론화시킨 것이 계엄령"이라는 글이 적힌 게시글을 공유하며 "온갖 부패가 만무하는 대한민국에서 사실은 가장 약자인 대통령의 발악이 아니었을까"라고 적었다.

또 어머니와 주고받은 내용을 공개하며 "우리 엄마 김치녀 ㅎㅇ", "엄만 김치임"이라는 비하 섞인 표현을 사용하기도 했다. 다른 연예인 및 방송 출연자와 관련해 자극적 루머도 쏟아냈다. 특히 김지민은 여배우 및 연애 프로그램 여성 출연자가 스폰을 받았다는 내용이 담긴 게시글을 공유하기도 했다.

이 외에도 욕설 등 수위 높은 발언 등이 적힌 게시글이 여러 개 유출됐다. 한편 김지민은 지난 2023년 방송된 채널A 연애 리얼리티 프로그램 '하트시그널4'에 출연해 얼굴을 알렸다.