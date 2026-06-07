"내 스타일은 아니었다" 서인영, 2년만 재혼...상대는 누구?

가수 서인영/사진=머니투데이 사진DB

가수 서인영이 올해 하반기 새 가정을 꾸린다. 이혼 2년만에 6살 연상의 콘텐츠 기업 CEO(최고경영자)와 재혼을 하게 된 것.

7일 서인영 측 관계자는 스타뉴스에 "서인영이 최지훈 대표와 열애 중이며 올해 하반기 결혼 예정이다. 날짜는 아직 정해지지 않았으나 올해 안으로 예정하고 있다"고 설명했다.

서인영은 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 결혼을 준비 중이다. 최지훈 대표는 1978년생으로 1984년생인 서인영과 6살 차다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 사랑을 키워온 것으로 알려졌다.

엔피는 컴투스의 미디어 계열사로, 브랜드 익스피리언스(BE) 사업을 중심으로 다양한 콘텐츠를 제작한다. 기업 행사와 브랜드 이벤트, 전시 콘텐츠 기획은 물론 XR(확장현실) 기술을 활용한 콘텐츠도 제작한다. 국내 최대 규모의 LED Wall 기반 NP XR 스테이지를 운영한다.

현재 서인영은 결혼 보도 후 입장을 정리 중인 것으로 전해졌다.

서인영은 최근 자신의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에서 "초등학교 때부터 연애를 쉰 적이 없다"라며 "현재도 연애 중이냐"는 질문에 "당연하지"라고 솔직하게 답했다. 당시 서인영은 현재 남자친구와의 첫 만남 스토리도 공개하며 "남자가 내 스타일은 아니었다. 친구들 네다섯 명과 있었는데 솔직히 오기 힘들지 않나. 소개팅은 다음 날이었는데 갑작스럽게 와줄 수 있냐고 했다. 그런데 딱 들어왔는데 웃으면서 눈을 안 피하더라. 그게 매력적이어서 걔랑 만났다. 지금 남자친구 얘기"라고 자랑했다.

이후 서인영은 이지혜의 '밉지않은 관종언니' 유튜브 영상에서 "나 또 결혼할 거다. 내 꿈이다"라며 "서류에 도장을 안 찍으면 내 마음이 변할 것 같다. 나중에 내가 '쭈그렁 방탱이'가 될 텐데"라며 재혼을 언급하기도 했다.

한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 약 1년 만인 2024년 파경 소식을 알렸다. 이와 관련해 당시 소속사 측은 "서인영은 합의 이혼을 완료했다"며 "이혼 과정에서 귀책 사유와 같은 이슈는 없었다"고 밝혔다.