[챗집피티]선거가 만든 뜻밖의 스타…'84㎡ 33억' 재건축 핫한 이곳

[편집자주] 도시가 변화하고 있습니다. 낡은 건물과 위험한 다리, 들쭉날쭉한 마을이 정비사업으로 다시 움직이기 시작했습니다. '챗집피티'는 이 변화의 한복판을 기록하고 공유합니다. 도시정비사업과 부동산의 '현재'를 쉽고 정확하게 풀어내기 위한 시도로 서울과 수도권 주요 재건축·재개발 구역들의 히스토리와 이슈, 추진 상황, 시장 반응까지 한 번에 정리해 드립니다.

6·3 지방선거 당일 서울 송파구 일부 투표소에서 투표용지가 일시적으로 부족해 투표가 지연되는 초유의 상황이 발생했다. 행정 혼선은 단기간 해프닝으로 수습됐지만 이 일로 투표소 인근에 위치한 잠실 우성아파트가 다시 한 번 시장의 주목을 받았다. 잠실 우성아파트는 서울 송파구 잠실동 일대 핵심 재건축 사업지로 꼽힌다. 우성아파트 재건축사업은 최근 서울시 통합심의를 통과하면서 빠르게 본궤도에 올라서는 모습이다.

서울시 송파구 잠실동 101-1번지 일대 잠실우성아파트 재건축 조감도/사진제제공=서울시

투표함 묶이자 인기 아파트된 '잠실 우성'

예상 밖의 투표용지 부족 사태로 송파구 잠실7동 제2투표소가 전국적인 주목을 받았다. 투표소 인근에 위치한 잠실 우성1·2·3차 아파트도 마찬가지다. 부동산 플랫폼 실시간 인기 아파트 검색 순위에서 갑작스레 전국 1위에 오르기도 했다. 집값이나 재건축 호재가 아닌 선거 이슈로 특정 아파트가 전국적인 주목을 받는 건 이례적이다.

잠실우성은 1981년 준공된 1842가구 규모의 대단지로 기존 15층 내외 중층 아파트다. 1차, 2차, 3차 아파트 모두 각각 600여 가구로 규모가 비슷해 통합 재건축으로 진행 중이다. 1차는 잠실역과 상업지구 접근성이 뛰어난 핵심 블록이고 2차는 실거주 비중이 높은 안정형 단지다. 3차는 일부 동에서 한강 조망이 가능한 입지 특성을 바탕으로 수익성 기대가 큰 구역으로 평가되지만 그만큼 분담금과 사업성에 대한 민감도도 높다.

해당 단지는 정비사업을 통해 최고 49층·17개 동·총 2646가구(공공 321가구 포함) 규모의 초고층 주거단지로 탈바꿈한다. 서울시 통합심의위원회는 최근 조건부 의결을 통해 건축·경관·교통·교육 등 주요 인허가 절차를 일괄 통과시켰다. 이에 따라 사업 기간 단축과 함께 실질적인 단계 진입이 가능해졌다.

탄천과 맞닿은 입지를 반영해 공원 2개소, 공공보행통로, 지역 커뮤니티시설 등이 포함된 '수변 친화형 단지'로 계획된 점이 특징이다. 단순 주거 공급을 넘어 지역 생활 인프라 확장까지 포함된 개발 모델로 평가받는다.

공사비 1.6조·GS건설 선정…사업성은 '상급지 프리미엄' 반영

재건축 추진 과정은 비교적 속도감 있게 전개됐다. 시공사 선정 과정에서는 대형 건설사 간 경쟁이 예상됐으나 입찰이 두 차례 유찰되며 변수가 발생했다. 결국 수의계약 방식으로 GS건설이 지난해 7월 시공권을 확보했다.

사업 추진 과정에서 가장 큰 갈등 요인은 공사비였다. 최근 건설 원가 상승과 인건비 부담이 맞물리면서 평당 공사비는 과거 대비 큰 폭으로 상승했다. 일부 조합원 사이에서는 추가 분담금 확대에 대한 우려가 제기됐고 사업 지연 가능성도 거론됐다.

그러나 잠실이라는 입지 특성상 일반분양가 상승 여력이 충분하다는 점에서 사업성 자체는 유지된다는 평가가 우세하다. 시공사 선정과 함께 관련 갈등은 빠르게 봉합됐고 사업 자체를 흔들 변수로까지 확산되는 일은 없었다. 조합은 연내 사업시행인가를 신청한다는 목표로 준비 중이다. 이어 이르면 내년 관리처분과 이주 절차로 이어질 전망이다.

대형 건설사의 참여로 사업 안정성과 브랜드 프리미엄 측면에서 유리한 고지를 선점한 것으로 평가된다. 여기에 강남권 핵심 입지, 대단지 규모 확대(1842 → 2646가구), 일반분양 물량 확보 등이 복합적으로 작용하면서 높은 수익성이 기대된다. 다만 공사비 상승과 분담금 증가 가능성은 조합 내 주요 갈등 요인으로 남아 있다.

서울시 송파구 잠실동 101-1번지 일대 잠실우성아파트 위치도 /서울시 정보몽땅

입지가 경쟁력, 교통·학군·개발 3박자 골고루

입지 측면에서 잠실우성은 서울 내에서도 손꼽히는 완성형 생활권에 속한다. 지하철 2호선과 8호선이 교차하는 잠실역을 도보로 이용할 수 있는 더블역세권이고 강남 업무지구 접근성이 뛰어나다.

여기에 롯데월드타워를 중심으로 한 상업시설, 한강공원, 종합운동장 등 대형 인프라가 밀집해 있다. 생활·여가·업무 기능이 결합된 '복합 거점형 입지'라는 점이 가장 큰 강점이다. 특히 탄천 수변과 연결된 주거 환경은 최근 도시 개발 트렌드와 맞물려 프리미엄 요소로 작용할 가능성이 크다.

학군 역시 안정적인 수요 기반을 형성한다. 잠실 일대는 송파구 내에서도 학부모 선호도가 높은 지역으로 초·중·고교가 밀집해 있다. 대치동과 직접적인 경쟁 구도는 아니지만 '준강남 학군'으로서 꾸준한 실수요를 확보하고 있다. 이는 재건축 이후에도 가격 하방을 지지하는 요소로 작용할 가능성이 크다.

'주공5단지·장미' 등 신축 주거벨트 형성…잠실 재건축 클러스터 효과 기대감

공급 측면에서 희소성도 크다. 강남권 대단지라는 점에서 완공 이후 프리미엄 확대 가능성이 열려 있다.

가격 흐름은 이미 기대감을 상당 부분 반영한 상태다. 전용 84㎡ 기준 최근 거래가격은 33억원 수준이다. 대형 평형은 40억원을 목전에 두고 있다. 구축 아파트임에도 불구하고 재건축 프리미엄이 크게 반영된 결과다. 다만 동일 생활권 내 잠실주공5단지나 장미아파트 대비 상승 속도는 상대적으로 완만한 편이다. 급등보다는 단계적 상승 흐름이 이어지는 구조다.

인근 단지와 함께 재건축이 진행되며 잠실 재건축 클러스터 효과도 기대해 볼 수 있다. 잠실주공5단지, 장미아파트 등 대형 사업이 동시다발적으로 추진되면서 일대가 신축 주거벨트로 재편될 가능성이 높다.

최근 장미 1·2·3차 정비계획이 통과된 데 이어 잠실주공 5단지도 사업시행인가 절차에 들어서면서 주요 사업장이 동시에 본궤도에 올랐다. 최근 입주한 잠실 래미안 아이파크(2678가구)와 잠실 르엘(1865가구)을 포함하면 약 1만6000가구 규모를 넘어 설 것으로 보인다.

정비업계 관계자는 "최근 잠실 재건축 사업이 핵심 단지를 중심으로 속도를 내면서 시너지를 낼 것으로 보인다"며 "이는 개별 단지의 가치 상승을 넘어 지역 전체의 가격 레벨을 끌어올리는 요인"이라고 평가했다.