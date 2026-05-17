실리콘밸리·보스턴 넘어…美 전역으로 확산하는 한인 창업

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 '데이터랩'에서 볼 수 있습니다.]

미국 내 한인 창업생태계가 실리콘밸리와 보스턴 중심에서 벗어나 텍사스, 캘리포니아 남부, 뉴욕 등으로 확산하며 다변화하고 있다. AI(인공지능)·로보틱스·헬스케어 등 첨단기술 분야부터 K뷰티·푸드 같은 소비재 분야까지 한인 창업이 산업 전반으로 확산하는 모습이다. 업계에서는 활발한 한인 네트워킹과 AI 활용에 따라 창업 문턱이 낮아진 점을 주요 배경으로 꼽는다.

17일 벤처·스타트업계에 따르면 미국 기반 한인 창업기업들은 최근 실리콘밸리와 보스턴을 벗어나 전국 단위로 확산하는 흐름을 보이고 있다. 구체적으로 제조업 인프라가 집중된 텍사스, 한인 생활권과 커뮤니티가 활발히 형성된 캘리포니아 남부(로스앤젤레스·오렌지카운티 등), 금융업이 발달한 뉴욕 등으로 창업 거점이 다양화되고 있다.

먼저 텍사스는 제조업 기반을 토대로 AI 인프라, 우주항공, 로보틱스 스타트업의 주요 거점으로 부상하고 있다. 업계에서는 스페이스X와 테슬라, TSMC, 삼성전자(270,500원 ▼25,500 -8.61%) 등 글로벌 기업의 공장이 모이면서 관련 산업 클러스터가 형성된 점이 영향을 미친 것으로 분석한다. 대표적으로 텍사스 오스틴에 기반을 둔 AI 물류 로보틱스 스타트업 콘토로(Contoro)와 댈러스 소재 이차전지 양극재 기업 액트아이온 등이 있다.

로스앤젤레스(LA)와 오렌지카운티(OC) 등이 위치한 미국 캘리포니아 남부는 한인 생활권과 소비시장 접근성을 바탕으로 K푸드·농업, 이커머스·물류 등 소비재 산업이 활발한 지역이다. 롱비치항과 로스앤젤레스항이 위치해 있어 한국 제품의 수입부터 미국 전역 유통까지 최적화된 점이 특징이다. 이 지역에선 K푸드 이커머스 기업 울타리(Wooltari)와 여성 유기농 생리대를 공급하는 펨테크 스타트업 라엘 등이 대표적인 사례다.

스톰벤처스 관계자는"LA 등 한인 인구가 많은 지역은 창업 초기 첫발을 내딛는 테스트베드 역할을 하는 경우가 적지 않다"고 말했다.

뉴욕 역시 한인 창업이 증가하는 주요 거점이다. K뷰티·패션·헬스케어 산업이 중심을 이루고 있다. K뷰티 분야에서는 메디컬 뷰티 플랫폼 올로지그룹과 향수 브랜드 엘로리아가, 헬스케어 분야에서는 정신건강 관리 스타트업 스프링헬스와 심리학 기반 맞춤형 건강관리 서비스 기업 눔이 존재감을 보인다. 금융 산업이 발달한 만큼 세무 AI 솔루션 기업 솔로몬랩스 등 여러 핀테크 스타트업도 있다.

업계에서는 이처럼 창업 거점과 산업이 다양해지는 배경으로 한인 커뮤니티 기반 네트워킹이 활발해지고, 창업가들의 AI 활용이 확산하면서 진입장벽이 낮아진 점 등을 꼽는다.

황만순 한국투자파트너스 대표는 "선배 창업자와 예비창업자, 투자자 간 네트워크가 자연스레 후배 창업으로 이어지는 선순환 구조가 형성되고 있다"며 "과거 유대인 커뮤니티와 유사한 흐름"이라고 말했다.

실리콘밸리 소재 한 스타트업 한인 대표는 "AI 기반 개발 생산성이 높아지면서 초기 스타트업이 과거처럼 대규모 인력에 의존하지 않게 됐다"며 "이에 따라 특정 지역에 반드시 모여 있어야 할 필요성도 점차 낮아지고 있다"고 말했다.

한편 지난 2월 스타트업얼라이언스가 미국 내 본사를 둔 한국인 및 한국계 미국인 창업 스타트업 165개사를 대상으로 조사한 결과, 지역별로는 실리콘밸리(44.8%)에 본사를 둔 스타트업 비중이 가장 높았고, 이어 캘리포니아 남부(20.6%), 뉴욕(16.4%) 순으로 집계됐다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 유니콘팩토리]