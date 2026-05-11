엠브로컴퍼니, 국가ESG 우수기업 시상식서 '식품의약품안전처 처장상' 수상

엠브로컴퍼니(대표 임형재)는 지난 7일 서울 한국프레스센터 프레스클럽에서 열린 제20회 국가지속가능 ESG 컨퍼런스 국가ESG 우수기업 시상식에서 ESG 제품개발 부문 식품의약품안전처 처장상을 수상했다고 밝혔다.

한국언론인협회와 고려대학교 ESG연구원이 공동 주최하고 식품의약품안전처 등 10개 정부 부처가 후원하는 이번 행사는 지속가능한 ESG 경영을 모범적으로 실천하여 사회적 가치를 창출한 기업과 기관을 발굴, 선정하고 있다.

엠브로컴퍼니는 이번 시상식에서 친환경적 요소와 식품 안전성을 결합한 제품 개발 성과를 높이 평가받았다. 특히 외식 산업 내에서 탄소 배출 저감 및 지속가능한 식재료 활용 등 다각적인 ESG 활동을 전개하며 업계 전반의 변화를 주도해온 점이 주요 수상 배경으로 꼽힌다.

임형재 대표는 스낵토리, 엠브로컴퍼니, 공사일공에프앤비 등을 통해 브랜드 기획, 메뉴 개발, 매장 운영, 물류, 교육, 가맹 확장 전략까지 외식사업 전반을 체계화해 왔다. 현장 중심의 실행력과 운영 고도화 경험을 바탕으로 국내 시장에서 브랜드 경쟁력을 검증하고, 이를 제품 품질관리와 식품위생 시스템 개선, 매장 운영 표준화로 연결해 왔다.