무인사업 프랜차이즈 '뽑아핑', 중국 광저우 박람회 참가

(주)오토핑의 무인 인형 뽑기 및 가챠 브랜드 '뽑아핑'이 최근 중국 광저우 박람회에 참가했다고 밝혔다.

뽑아핑은 가맹점에 경쟁력 있는 상품을 공급하기 위해 중국 광저우에서 열리는 박람회에 참가해 현장 실사에 나섰다. 이를 통해 현지 주요 제조 회사들과 다이렉트 상품 공급 업무협약(MOU) 체결을 추진한다는 방침이다.

중간 유통 단계를 없애고 최고 품질의 상품을 최저 가격으로 국내 가맹점에 제공함으로써, 점주들의 원가 부담을 낮추고 브랜드 전체의 질적 성장을 이루기 위한 발판을 마련하기 위함이다.

또한, 뽑아핑은 내실 강화를 위해 프랜차이즈 전문 기업인 'SN코웍(SN Cowork)'과 협업하여 시스템 전반을 업그레이드하고 있다. 현재 동종 업계 기준 국내 최다 가맹점 수를 보유하고 있는 만큼, 완성도 높은 브랜드 프랜차이즈 운영 매뉴얼을 가맹점에 제공하는 데 주력하고 있다.

(주)오토핑 관계자는 "가맹점의 성공이 곧 본사의 경쟁력이라는 일념 아래, 현지 다이렉트 소싱 라인 구축을 위해 직접 발로 뛰고 있다"고 전했다.