BYD코리아, '2026 에어아시아 하이록스 인천' 공식 후원

2026 AirAsia 하이록스 인천 BYD 부스 현장(왼쪽)BYD 돌핀, (오른쪽)BYD 씨라이언 7)./사진제공=BYD코리아

BYD코리아가 15일부터 17일까지 3일간 인천 송도 컨벤시아에서 개최되는 글로벌 피트니스 레이스 '2026 에어아시아(AirAsia) 하이록스 인천' 대회의 공식 스폰서로 참가한다고 15일 밝혔다.

하이록스는 8번의 1㎞ 러닝과 8가지의 기능성 운동을 반복 수행하는 피트니스 레이스로 전 세계 운동인들 사이에서 자신의 한계에 도전하는 무대로 자리잡고 있다. BYD코리아는 이번 에어아시아 하이록스 인천 대회 후원으로 '어반 페이스메이커' 컨셉 아래 단순 이동 수단을 넘어 도심 속 일상의 페이스를 완성하는 동반자로서 브랜드 가치를 전달할 계획이다.

BYD코리아는 행사장 내 부스를 마련하고 브랜드의 핵심 모델인 '씨라이언 7'과 '돌핀'을 중심으로 기술력과 피트니스를 결합한 프로그램을 운영한다.

먼저 체크인존에서는 간단한 정보만 입력해도 BYD 타투 스티커와 메쉬백을 증정한다. 챌린지존에서는 가변형 댐핑 서스펜션이 탑재된 씨라이언 7을 밀어 방지턱을 통과하는 프로그램이 진행되며, 방지턱 통과 개수에 따라 노즈 밴드 등 다양한 경품이 제공된다.

돌핀 포토존에서는 레그프레스 머신을 활용해 돌핀 차량을 들어올리는 듯한 인증샷을 촬영할 수 있는 포토존과 포토 키오스크에서는 SNS 해시태그 이벤트에 참여할 수 있다. 부스나 행사장에서 촬영한 인증샷을 SNS에 업로드하면 현장에서 사진 출력 이벤트를 제공한다.

이와 함께 BYD의 국내 판매 전 라인업을 직접 경험할 수 있는 시승 기회도 제공된다.

BYD코리아 관계자는 "하이록스 대회 참가자들이 자신의 페이스를 지키며 한계에 도전하듯 BYD 또한 고객의 일상 속에서 흔들림 없는 페이스메이커가 되고자 한다"며 "이번 스폰서십을 통해 BYD 전기차의 안정적인 주행 성능과 실용적인 매력을 직접 경험할 수 있길 바란다"고 밝혔다.